Деякі офіційні особи США вважають, що російсько-українська війна перетвориться на заморожений конфлікт, який триватиме роками чи навіть десятиліття, і поповнить ряди довготривалих протистоянь, до прикладу, як між Північною та Південною Кореями.

Джерело: Politico

Варіанти, які обговорювались в адміністрації президента США Джо Байдена щодо можливого “замороження” війни, містять питання, якими будуть потенційні кордони – які і Україна, і Росія погодились би не пересікати – проте вони не повинні бути офіційними кордонами.

Такий сценарій може бути реалістичним, оскільки ні Україна, ні Росія не готові визнати поразку. Такий варіант також пов’язаний з тим, що у США не до кінця вірять, що майбутній контрнаступ України завдасть остаточної поразки Росії.

Заморожений конфлікт передбачає припинення бойових дій, але жодна зі сторін не є переможцем і не погоджується з закінченням війни.

Це означало б, що витрати на воєнну підтримку України значно б скоротились, а світова увага до війни суттєво зменшиться.

“Ми плануємо на довгострокову перспективу, незалежно від того, виглядає вона замороженою чи розталою”, – сказав американський посадовець, знайомий з цими дискусіями.

За його словами, на даний час саме цей варіант перебуває у центрі уваги Білого дому, тоді як ще декілька місяців тому адміністрація Байдена розглядала лише “короткострокові завдання”.

Інші два американські посадовці і колишній посадовець адміністрації Байдена також підтвердили, що замороження російсько-української війни – це один з варіантів, до якого готуються США.

Офіційні особи також продумують довгострокові зв’язки між Києвом та Вашингтоном у сфері безпеки та стосунки України з НАТО.

“Вирують думки, що українці повинні повернути Маріуполь та доступ до Азовського моря. Інші, своєю чергою, менше зациклені на кордонах, якщо Україна буде у безпеці в майбутньому”, – сказав експосадовець, описуючи внутрішні розмови.

Такі обговорення залишаються на ранніх стадіях, і офіційні особи США наголошують, що гаряча фаза війни триватиме ще довгий час, а Америка надаватиме Україні зброю, необхідну для витіснення російських військ.

Однак навіть припущення про замороження війни можуть підірвати впевненість українців у тому, що США їх повністю підтримують, насамперед на тлі заяв деяких республіканців, які закликають зменшити допомогу Україні.

П’ята особа, високопосадовець адміністрації Байдена, який виступав від імені Білого дому, сказав, що зважується низка планів на випадок надзвичайних ситуацій, але ситуація – нестабільна, і єдиним безпечним прогнозом є те, що Росія не завоює Україну.

Хоча багато офіційних осіб США уникають публічних розмов про те, як розвиватиметься російсько-український конфлікт, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі неодноразово передбачав, що він завершиться переговорами, а не воєнною перемогою однієї зі сторін.

А структура нещодавніх пакетів військової допомоги Україні відображає перехід адміністрації Байдена до довгострокової стратегії, сказав представник Пентагону.

Кількість обладнання, яке надсилається безпосередньо з існуючих запасів США, неухильно зменшувалося протягом останніх кількох місяців, тоді як пакети допомоги, які використовуються для закупівлі нової зброї у промисловості – процес, який може тривати від місяців до років – зросли.

Адміністрація Байдена нещодавно передала зброю на 300 мільйонів доларів із чинних запасів США, насамперед боєприпаси, водночас надавши 1,2 мільярда доларів на закупівлю більш складної зброї, такої як протиповітряна оборона, у промисловості.

На даний час Україна готує контрнаступ проти Росії, хоча його терміни залишаються нвідомими.

США очікують, що бої триватимуть навіть після контрнаступу.

У середньостроковій перспективі багато хто очікує тупикової ситуації, під час якої бої триватимуть, але жодна зі сторін не здобуде значних переваг, або війни на виснаження, у якій обидві сторони намагатимуться завдати одна одній величезних втрат у особовому складі та техніці, сподіваючись, що супротивник це зробить.

Діяльність України та Росії залежить від часом неконтрольованих факторів, починаючи від переваги в повітрі і закінчуючи тим, хто керує в Кремлі.

Жоден із представників адміністрації, які розмовляли з POLITICO, не надав конкретних відомостей про те, як США впораються з багаторічною війною, або описав точну глибину планування замороженого конфлікту – інформація, яка здебільшого є секретною. Один американський посадовець сказав, що адміністрація завжди планувала як довгострокові, так і короткострокові можливості.

Чим довше затягнеться боротьба, тим більша ймовірність того, що Росія та Україна відчують міжнародний і внутрішній тиск, щоб домовитися про припинення вогню, перемир’я або інший правовий механізм, щоб зупинити, якщо не офіційно припинити війну.

Деякі офіційні особи та аналітики США кажуть, що однією з приблизних моделей може бути Корейська війна. Активні бойові дії в цьому конфлікті завершилися перемир’ям у 1953 році, але навіть через 70 років війну офіційно не оголошено завершеною.

Інші потенційно релевантні приклади включають суперечку 2008 року між Грузією та Росією щодо двох регіонів; більш ніж 70-річне протистояння між Індією та Пакистаном через регіон Кашмір, період, який включає три війни, розділені довгими холодними відрізками; і, ймовірно, навіть сегменти російсько-українського конфлікту між 2014 і 2022 роками, який точився щодо частин сходу України та її Криму.

Такі призупинені війни час від часу поновлюються: перемир’я 1994 року між Азербайджаном і Вірменією щодо регіону Нагірний Карабах утримувалося – хоча й не ідеально – доки запеклі бої не порушили мир у 2020 році. Зараз дві країни намагаються домовитися.

Західна участь у кожному конкретному випадку також різна. Сполучені Штати брали участь у Корейській війні і досі мають тисячі військових у Південній Кореї – це ключова відмінність від України, де американські сили не воюють. Але Вашингтон зіграв невелику роль в інших конфліктах, таких як у Кашмірі.

Колишній співробітник розвідки США, який займався питаннями, пов’язаними з Росією, сказав, що помічники Байдена, схоже, більш охоче обговорюють довгострокові гарантії безпеки для України – це ще одна ознака того, що вони думають далеко від майбутнього українського контрнаступу.

Україна хоче приєднатися до НАТО, і генеральний секретар військового альянсу заявив, що його члени погоджуються, що врешті-решт це станеться.

Високопосадовець адміністрації Байдена підтвердив, що офіційні особи США розмовляють з українцями про характер відносин у майбутньому. “Ми хочемо Україну, яка може захищати себе та стримувати майбутні атаки”, – сказав він, наголосивши, що Вашингтон не тисне на Україну, щоб вона вступила в переговори проти її волі.

Офіційні особи США підкреслюють, що вони намагаються уникати чорно-білого мислення, коли планують шляхи російсько-української війни. Зрештою, можливо, що конфлікт завершиться десь посередині між активною війною та холодним протистоянням.

Серед інших питань, які слід розглянути за таких обставин, – чи варто залучати багатонаціональні миротворчі сили.

Якщо активний збройний конфлікт припиниться, витрати для Сполучених Штатів та інших українських партнерів, ймовірно, з часом зменшаться. “Дешевше озброїти країну, яка не витрачає зброю щодня”, — сказав експосадовець адміністрації Байдена.