Про це повідомляє пресслужба ISW.

Зазначається, що російські війська продовжують формувати свої угруповання на сході України, аби посилити оборону проти українських контрнаступів поблизу кордону Харківської та Луганської областей та підтримки обмежених наступів у Донецькій області.

Крім того, експерти зауважили, що найманці “Вагнера” за підтримки підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів несуть відповідальність за ведення наступальних операцій у Донецькій області, зокрема, навколо Бахмута і західних околиць Донецька.

Ймовірно, війна Росії проти України “продовжуватиме підривати геополітичні кампанії президента РФ Володимира Путіна в усьому світі”, пише ISW. Втім, можливо, Путін все ще не бажає жертвувати своїми ініціативами, ризикуючи зіткнутися з фінансовою скрутою, в якій він не зможе збалансувати загарбницькі цілі в Україні зі своїми кампаніями з проєкції сили.

До прикладу, він продовжує спроби відновити позиції Росії в Центральній Азії, марно пропонуючи створити тристоронній союз між Росією, Казахстаном і Узбекистаном.

ISW зазначають, що Сили оборони, ймовірно, продовжать контрнаступ із приходом морозів, які “зроблять землю твердішою” для пересування військової техніки.