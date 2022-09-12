Професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер заявив, що війна в Україні, яку розв'язала Росія, відбувається за ідеї та людей. Він вважає, що протистояння за ідеї Росія вже програла.

Про це повідомив історик на 17-тій Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

Темою зустрічі була “Україна: На захисті нашої спільної свободи”, котру організував Фонд Віктора Пінчука. На думку історика, Росія намагалася удати, що вона нібито воює за демократичні ідеї.

“Насправді Росія програла війну за ідею. Коли Путін почав агресію проти України, він заявив що це Росія начебто представляє демократію, а не Україна. Ми пояснили на Заході, що це не так, що Росія не є демократією”, – сказав Тімоті Снайдер.

Професор порівняв українців з древніми греками, а президента Володимира Зеленського з батьком грецької демократії Періклом. Останній у роздумах про готовність померти за демократію доходить до висновку, що свобода – це справжнє щастя. Водночас люди готові ризикувати своїм життям, щоб жити вільно, на відміну від тих, хто підтримує тиранію.

Тімоті Снайдер додав, що ця війна йому нагадує одну з відомих фраз Зеленського: “Мені не потрібне таксі, мені потрібна зброя”.

“Війна Росії проти України – війна не за територію, а за ідеї та людей”, – заявив Снайдер.