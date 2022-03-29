Про це інформує американський телеканал CNN.

Глави російської та української делегацій зустрілися зараз у Туреччині напередодні останнього раунду мирних переговорів у палаці Долмабахче в Стамбулі.

Російську делегацію, до якої також входить переговорник Володимир Мединський, очолює заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін, а українську – Давид Арахамія.

Виступаючи в Стамбулі на початку переговорів, Ердоган наголосив, що “зупинити цю трагедію мають обидві сторони”.

“Ми вважаємо, що ми живемо у період, коли ми повинні очікувати твердих результатів від переговорів. Ви закладаєте основи миру за допомогою директив своїх лідерів”, – сказав він, підкресливши, що “негайне припинення вогню і мир підуть на користь усім”.

За словами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, Росія та Україна мають “законні занепокоєння” перед наступним раундом переговорів.