За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури суд ухвалив вирок громадянину України за фактом сприяння терористичній організації: йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

Доведено, що у лютому 2022 року мешканець смт. Велика Новосілка Волноваського району почав добровільно передавати інформацію “оперуповноваженому 1 відділу 1 управління контррозвідки МДБ ДНР”.

Зазначено, що повідомлення стосувались будівель, об’єктів, споруд та ділянок місцевості, розташованих в районі селища.

“На виконання вказівок представника НЗФ засуджений встановлював відповідні мітки на електронній мапі, робив скріншноти та надсилав через месенджер дані щодо розташування колишніх майстерень з ремонту сільгосптехніки і заводу з виготовлення консервів, непрацюючого аеродрому та навіть про найвищі точки на місцевості”, – повідомляють у пресслужбі.

Додається, що при цьому чоловік усвідомлював, що передані ним відомості можуть бути використані представниками “ДНР” та військовими РФ для подальшого ведення бойових дій на території України.