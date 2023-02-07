Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.
Доведено, що у лютому 2022 року мешканець смт. Велика Новосілка Волноваського району почав добровільно передавати інформацію “оперуповноваженому 1 відділу 1 управління контррозвідки МДБ ДНР”.
Зазначено, що повідомлення стосувались будівель, об’єктів, споруд та ділянок місцевості, розташованих в районі селища.
“На виконання вказівок представника НЗФ засуджений встановлював відповідні мітки на електронній мапі, робив скріншноти та надсилав через месенджер дані щодо розташування колишніх майстерень з ремонту сільгосптехніки і заводу з виготовлення консервів, непрацюючого аеродрому та навіть про найвищі точки на місцевості”, – повідомляють у пресслужбі.
Додається, що при цьому чоловік усвідомлював, що передані ним відомості можуть бути використані представниками “ДНР” та військовими РФ для подальшого ведення бойових дій на території України.
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