Слідчі СБУ викрили ще одного російського агента в Україні, який збирав інформацію для ворога. Внаслідок чого він отримав тюремний строк – 7 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Свалявський районний суд Закарпатської області виніс обвинувальний вирок шпигуну РФ, який збирав для федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ) суспільно-політичну інформацію в Україні.

Цього агента контррозвідники СБУ викрили на Закарпатті у березні.

Досудове розслідування встановило, що зловмисник під псевдонімом “Гєлєн” передавав зібрану інформацію керівництву для підготовки ворожих диверсій та спеціальних інформаційних операцій, аби розхитати обставини у прикордонних районах України.

Слідчі та контррозвідники СБУ зібрали вичерпну доказову базу його співпраці з російськими спецслужбами. Зокрема, встановили весь ланцюжок його кураторів і координаторів зі співробітників ФСБ.