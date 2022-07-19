Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Свалявський районний суд Закарпатської області виніс обвинувальний вирок шпигуну РФ, який збирав для федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ) суспільно-політичну інформацію в Україні.
Цього агента контррозвідники СБУ викрили на Закарпатті у березні.
Досудове розслідування встановило, що зловмисник під псевдонімом “Гєлєн” передавав зібрану інформацію керівництву для підготовки ворожих диверсій та спеціальних інформаційних операцій, аби розхитати обставини у прикордонних районах України.
Слідчі та контррозвідники СБУ зібрали вичерпну доказову базу його співпраці з російськими спецслужбами. Зокрема, встановили весь ланцюжок його кураторів і координаторів зі співробітників ФСБ.
- Нагадаємо, що Служба безпеки України вилучила документи російських загарбників на місці тимчасово окупованих районів Харківської області. Вони свідчать, що командири РФ для вторгнення керувалися топографічними мапами України 1969 року.
- Також у тимчасово окупованій частині Луганської області триває мобілізація. Окупанти організували другу хвилю, яку очолюють співробітники російського ФСБ.
- Зокрема, РФ проводить інформаційну війну в Німеччині, яка спрямована на дискредитацію України та її політичного керівництва.