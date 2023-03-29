Про це повідомило CNN.
Валерій Гергієв виступатиме у Національному центрі виконавських мистецтв у Пекіні.
“Це як повернення додому”, — сказав диригент.
У китайських державних ЗМІ писали, що шоу Гергієва з російським Маріїнським оркестром стало першим виступом іноземної групи в Китаї після того, як цього місяця країна відновила прийом артистів з інших країн.
Зазначено, що Валерій Гергієв має тісні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним. Його звільнили з посади головного диригента Мюнхенської філармонії в березні минулого року після того, як за указом глави РФ розпочалося вторгнення в Україну.
Мер Мюнхена Дітер Райтер просив російського диригента “чітко і недвозначно” дистанціюватися від війни. Але за його словами: “Це не те що він зробив”.
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