Російського гімнаста Івана Куляка, якого за межами РФ критикували за демонстрацію символу Z під час нагородження поруч з українським спортсменом, дискваліфікували на рік. Під час змагань росіянин зайняв третє місце, він має повернути медаль.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

20-річний спортсмен РФ продемонстрував символ Z, приклеєний скотчем на формі, коли стояв поруч з українським гімнастом ​Іллею Ковтуном під час церемонії нагородження в березні. Українець Ковтун тоді виборов золото, а росіянин Куляк — бронзу на брусах на Кубку світу зі спортивної гімнастики у Катарі.

Знак Z був розміщений на танках і машинах, які використовуються російськими військовими, і став символом підтримки вторгнення в Україну.

Міжнародна федерація гімнастики розкритикувала Куляка за його “шокуючу поведінку”. Фондом етики гімнастики російському гімнасту заборонено виступати на змаганнях протягом 12 місяців. Окрім цього, Куляка зобов’язали повернути свою бронзову медаль.