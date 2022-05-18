Про це повідомляє американський телеканал CNN.
20-річний спортсмен РФ продемонстрував символ Z, приклеєний скотчем на формі, коли стояв поруч з українським гімнастом Іллею Ковтуном під час церемонії нагородження в березні. Українець Ковтун тоді виборов золото, а росіянин Куляк — бронзу на брусах на Кубку світу зі спортивної гімнастики у Катарі.
Знак Z був розміщений на танках і машинах, які використовуються російськими військовими, і став символом підтримки вторгнення в Україну.
Міжнародна федерація гімнастики розкритикувала Куляка за його “шокуючу поведінку”. Фондом етики гімнастики російському гімнасту заборонено виступати на змаганнях протягом 12 місяців. Окрім цього, Куляка зобов’язали повернути свою бронзову медаль.
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