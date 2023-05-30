Російського військовослужбовця засуджено до 11 років позбавлення волі за погрози вбивством та знущання з мешканця Чернігівської області.

Джерело: Офіс генерального прокурора України.

Прокурор у суді довів, що під час окупації села Ягідного Чернігівського району військовий РФ жорстоко поводився з місцевим жителем. Обвинувачений проходив службу у військовій частині 55115, яка дислокується в м. Кизил Республіка Тива Російської Федерації.

Молодший сержант ЗС РФ вимагав від місцевого мешканця інформацію про розташування Збройних сил України. Він відвів потерпілого за територію шкільного подвір’я та наказав стати спиною до бетонного забору.

Не отримавши бажаних відповідей на запитання, з метою викликати страх та реальну загрозу для життя чоловіка, військовослужбовець РФ здійснив чергу пострілів з автомата Калашникова прямо над його головою.

Продовжуючи такий “допит”, обвинувачений зірвав бойову гранату зі свого пояса та кинув прямо під ноги потерпілому. Такими діями він вчинив катування та завдав значних моральних страждань мирному мешканцю.

Після знущань військовий наказав потерпілому пройти до підвалу школи, в якому в якості “живого щита” утримувалося населення села.

За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду військовослужбовця РФ визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Вироком суду його засуджено до 11 років позбавлення волі.