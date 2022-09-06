У літаку Відень-Валенсія російськомовна пасажирка вдарила маленьку українку, яка разом з родиною була в літаку. Історією поділилася мама дівчинки Селени, Роксолана Малий.

Про це вона написала у своєму Facebook.

Коли дівчинка складала столик, щоб вийти в туалет, жінка з переднього сидіння дала їй ляпаса по спині. Це побачила її мати. Налякана дівчинка пішла в туалет, а її мама Роксолана вирішила з’ясувати причину.

“Не можу второпати, що відбулося, заглядаю на сидіння попереду — дамочка років 50 із заплющеними очима, ніби спить. Поки Селена в туалеті, я вирішила перевірити, що саме відбувається. Розкладаю і складаю столика перед сидінням Селени. Чітко і фокусовано бачу, як з переднього сидіння просовується рука по лікоть і смачно замахується. Ляпас прийшовся в повітря, бо Селени там якраз не було. Я шокована, підіймаюся і звертаюся до дамочки [англійською]: “Ви щойно вдарили мою дитину”, — розповіла жінка.

Роксолана викликала бортпровідника, але нападниця не реагувала на зауваження мами дівчинки чи бортпровідника. Однак провідник намагався пояснити пасажирці, чому до неї виникли претензії. Зрештою, російськомовна пасажирка обернулася до матері дівчинки та заявила: “Женщіна, ваши дєті нєвоспітаниє!”

Після приземлення до літака прибув екіпаж цивільної гвардії Іспанії. Російськомовну нападницю попросити вийти з речами, однак англійської вона не зрозуміла, тому попросила українку побути її перекладачем.

Коли нападниця усвідомила, що матиме справу з поліцією, почала пропонувати мамі дівчинки “парєшать мєжду намі”. Лише після обурення інших пасажирів російськомовна жінка покинула літак та вийшла до поліції.

Роксолана Малий написала заяву в поліцію. Інші пасажири підтвердили те, що Селену вдарила та жінка: “Сусіди “мадам” підтвердили, що бачили, як вона вдарила Селену. Сусіди через прохід, сімейна пара з двома дітьми, сказали, що щось подібне вона зробила перед посадкою в літак з їх донькою”, — зазначила вона.

Перед тим, як залишити літак, Роксолана голосно сказала всім присутнім, що це яскравий приклад того, що робить Росія в Україні: “Вона дає ляпас моїй дитині, це всі бачать, але вона стверджує, що нічого не робила, і звинувачує мене”.