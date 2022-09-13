Про це “Українській правді” розповіла постраждала дівчина, на ім’я Аліна.

12 вересня віцепрезидент Союзу українців Франції Володимир Когутяк повідомив, що напередодні ввечері у муніципалітеті Рокбрюн-Кап-Мартен “двох українських дівчат побили росіяни за те, що вони слухали українську музику”.

Зазначається, що українка разом зі своєю матір’ю Оленою та тіткою провели 2 місяці в окупованому росіянами Ізюмі. Щоби виїхати з міста, жінки проходили “фільтрацію” та співбесіди з окупантами. До Франції вони добиралися через всю РФ, щоби потрапити до Естонії, проїхали Валуєв, Бєлгород, Москву, Санкт-Петербург, Іван-город, а з Нарви поїхали до Франції: “Дуже важко виїжджали, багато всього пережили. У Франції почали ходити до психіатра, бо від війни дах їде”, – розповіла Аліна.

Лікар порадив жінкам вечірні прогулянки перед сном. Саме з неї Аліна з мамою поверталися ввечері 11 вересня: “Нам назустріч йшли 4 людей: двоє чоловіків, один дуже накачаний, а другий – високий і худий, і жінка з дитиною. Тим часом мені друг з України надіслав сатиричну пісеньку “Без русні”, ми йшли й слухали її по дорозі”, – сказала дівчина.

Товариство пройшло повз жінок, втім чоловік міцної статури вигукнув російською: “Я з Києва!”. Аліна зазначила, що перехожі говорили між собою “російською мовою з московським акцентом”.

“Ми не зрозуміли, що він від нас хоче. Повернули на іншу вулицю, і тут той здоровенний чоловік доганяє нас і просто без жодних пояснень починає гамселити”, – каже Аліна.

Дівчина додала, що невідомий вдарив її кулаком в обличчя, після чого вона впала на асфальт, вдарилася головою, коліном та рукою. Потім наніс їй ще один удар, після якого вона на хвилину втратила свідомість. Після цього зловмисник почав бити її матір, жінка впала три рази, їй також розбили носа. Супутників чоловіка видно не було, а сам він завдавав ударів мовчки.

“Думаю, що він був під якимось наркотиками. У нього були червоні очі, розширені зіниці. Я такої агресивної людини ніколи не бачила, навіть в окупації. У нього був диявольський вираз обличчя. Не людина, а просто звір”, – заявила дівчина. Вона припустила, що розлютити невідомого могла пісня, яку вони слухали під час прогулянки.

Побивши жінок, чоловік швидко зник. Аліна змогла підвестися, знайти телефон та подзвонити у поліцію. На місце подій приїхали правоохоронці й медики. Жінки описали, як виглядав нападник, однак знайти його поліціянтам не вдалося. Вони пообіцяли подивитися записи камер відеоспостереження, і тоді, ймовірно, зможуть знайти та ідентифікувати зловмисника.

“УП” зазначило, що Аліну та її маму доставили у лікарню, жінкам надали першу допомогу і відправили додому, а також порадили звернутися до профільних лікарів. Постраждалі почувають себе зле. Скаржаться на запаморочення та нудоту, більшість часу проводять у ліжку.

“Сподіваємось, що його знайдуть. Про такі історії люди мають знати та бути обережними, бо не дай Боже, щоб таке з кимось ще сталося”, – ствердила Аліна.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що українське посольство в Парижі взяло на особливий контроль справу побиття двох українок: “Дипломати взаємодіють із французькими правоохоронцями задля оперативного розслідування нападу, підтримують зв‘язок із потерпілими, яким було надано необхідну медичну допомогу. Нападники мають бути покарані”, – написав у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.