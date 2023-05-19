Служба безпеки України повідомила про підозру російському генералу, який віддав наказ знищити український літак АН-225 "Мрія".

Джерело: СБУ.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на заступника командувача повітряно-десантними військами ЗС РФ генерал-лейтенанта Анатолія Концевого, який бере участь у війні РФ проти України.

Саме за його наказом російські окупанти здійснили тимчасове захоплення Гостомельського аеропорту на початку повномасштабного вторгнення.

Тоді під час активних бойових дій російські загарбники знищили найбільший у світі український літак АН-225 “Мрія”.

Для штурму стратегічно важливого аеродрому в Україні Концевий задіяв підрозділи спецпризначення повітряно-десантних військ та армійської авіації країни-агресорки.

Встановлено, що російський генерал входить до складу вищого військового командування ЗС РФ і брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та здійсненні збройної агресії проти України.

За даними слідства, ще з 2019 року він організував на території Росії та Білорусі підготовку ворожих десантників до ураження та захоплення стратегічних наземних цілей на території нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Концевому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою осіб).

Санкція статей передбачає покарання до 15 років за ґратами. Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.