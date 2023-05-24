Директора провідного російського наукового інституту Олександра Шиплюка, заарештованого за підозрою в державній зраді разом з двома іншими науковцями, які працювали над гіперзвуковими ракетними технологіями, звинувачують у видачі секретів китайській стороні.

Джерело: Reuters

Джерела повідомили, що главу Сибірського інституту теоретичної та прикладної механіки ім. Християновича (ITAM) Олександра Шиплюка підозрюють у передачі секретних матеріалів на науковій конференції в Китаї у 2017 році.

Науковець наполягає , що не винен і зауважує, що інформацію, про яку мовиться, не було засекречено, тож вона перебувала у вільному доступі в Інтернеті.

“Він переконаний у тому, що інформація не була секретною, і у власній невинуватості”, – зазначило одне з джерел.

Про характер звинувачень на адресу директора ITAM, заарештованого у серпні минулого року, раніше не повідомлялося. Зв’язок із Китаєм зробить Шиплюка останнім серед російських учених, заарештованих минулими роками через те, що вони нібито видали секрети Пекіну.

Відповідаючи на запитання про звинувачення, висунуті науковцям ІТАМ, а також про попередні справи про державну зраду, пов’язані з Китаєм, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що спецслужби уважно стежать за можливими випадками, пов’язаними зі “зрадою батьківщині”.

Міністерство закордонних справ Китаю, відповідаючи на запитання про звинувачення в тому, що Пекін націлювався на російських учених з метою отримання секретних досліджень, заявило, що китайсько-російські відносини ґрунтуються на “неприєднанні, неконфронтації та ненацілюванні на треті сторони”.

Справи ITAM, а також попередні арешти за державну зраду свідчать про те, що Москва пильна щодо втрати будь-якої технологічної переваги, включно з Китаєм, союзником, на якого вона все більше покладається в політичній і торговій підтримці після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Зауважується, що держдума РФ минулого місяця проголосувала за збільшення максимального покарання за державну зраду до довічного ув’язнення з 20 років. 23 травня голова комітету з безпеки нижньої палати російського парламенту підтримав законопроєкт, який посилює доступ до державної таємниці, заявивши, що в період з 2017 по 2022 рік за державну зраду було засуджено 48 росіян.

Справи Шиплюка та двох його колег – Анатолія Маслова та Валерія Звегінцева – є абсолютно секретними і розглядатимуться у закритому режимі.

17 травня у Кремлі заявили, що троє російських науковців, які працювали над гіперзвуковими ракетними технологіями, зіштовхуються з “дуже серйозними звинуваченнями” у розслідуванні щодо державної зради, яке викликало тривогу в науковій спільноті РФ.