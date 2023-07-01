Служба безпеки України повідомила про підозру російському пропагандисту Сергію Ключенкову, більш відомому під псевдонімом Сергій Мардан, який закликав до репресій над українцями.

Джерело: СБУ.

Фігурант є одним з ключових блогерів прокремлівського видання “Комсомольская правда”, а також бере активну участь в ток-шоу на ще одному рупорі Кремля – телеканалі “Соловьёв live”.

Із самого початку повномасштабного вторгнення РФ Мардан публічно підтримав агресивну війну проти України і виправдовував воєнні злочини російських окупантів.

Зловмисник постійно агітував за проведення масових репресій проти цивільного населення України.

В одному з прямих ефірів він запропонував створити концтабори для мешканців тимчасово окупованої України, які чинять супротив російським загарбникам.

Ініційовані СБУ мовно-лінгвістичні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності Мардана.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, а також виготовлення та поширення таких матеріалів з використанням ЗМІ); ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів).

Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.