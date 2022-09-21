Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.
“Встановлено особу і повідомлено про підозру військовому РФ, який спільно з іншими військовослужбовцями збройних сил країни-агресорки розстріляв авто з цивільними на Чернігівщині”, – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, 26 лютого 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ під час руху колоною у центрі с. Крупичполе Прилуцького району, помітили автомобіль, що зупинився для того, щоб дати дорогу колоні окупантів. В авто перебувала подружня пара, їхня донька та зять.
Натомість підозрюваний спільно з двома іншими військовими країни-агресорки відразу відкрили прицільний вогонь по автомобілю та його пасажирах. Внаслідок обстрілів жінка з подружньої пари загинула, інші члени родини отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості.
Після цього російські загарбники залишили місце вчинення злочину.
В Офісі генерального прокурора зазначили, що окупанту заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Досудове розслідування триває. Вживаються необхідні заходи щодо встановлення інших співучасників злочину.
Нагадаємо, що на початку вересня у Чернігові оголосили вирок командиру танка 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади. Його визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни.
За даними слідства, танкіст окупаційної армії РФ перетнув кордон з Україною 24 лютого. Йому була поставлена мета захопити місто Чернігів. Під містом окупант напав на мешканця села Халявин. Командир танка погрожував мирному жителю зброєю та пограбував його.
З часом російського військового було взято у полон силами ЗСУ. Обвинувачуваний визнав свою провину у вчиненні інкримінованого злочину та “щиро покаявся”. Окупанта засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі. Танкіст належить до складу 41-ї загальновійськової армії РФ.
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