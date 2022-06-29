Російському військовому, який вчиняв насильство над сім’єю на Чернігівщині оголосили про підозру

Черговому військовослужбовцю РФ повідомлено про підозру щодо вчинення ним фізичного та психологічного насильства над сім’єю в одному з сіл Чернігівської області.

​Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Зазначається, що прокурори Чернігівської обласної прокуратури встановили й заочно повідомили про підозру одному з військовослужбовців збройних сил РФ у порушенні законів та звичаїв війни.

Слідчі встановили, що військовослужбовець РФ 15 березня вчиняв фізичне та психологічне насильство стосовно сім’ї, яка проживає в одному із сіл Чернігівської області. Зайшовши до будинку потерпілих, підозрюваний погрожував вбити чоловіка та його малолітнього сина, тримаючи їх на прицілі автомата.

Також він намагався попередити їх можливий опір в той час, як інший наразі ще не встановлений росіянин намагався вчинити сексуальне насильство над 15-річною падчеркою господаря будинку. Його злочинні дії вдалося припинити матері дівчини.

У Офісі генпрокурора запевнили, що наразі вживаються заходи щодо встановлення особи другого військовослужбовця РФ, який намагався вчинити дії сексуального характеру стосовно неповнолітньої.