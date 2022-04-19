Про це він сповістив в етері національного телемарафону.
За словами Шкарлета, він та Міносвіти ініціативу підтримують, проте виключення російської мови з навчального процесу залежатиме також від рішення шкіл та педрад. Також він припустив, якою може бути альтернатива виключеному предмету для вивчення.
“Можливо, за вибором батьків, за вибором педради додати або якісь додаткові навички, або вивільнити частину цих годин на самопідготовку, можливо, на якусь творчу самовизначеність того чи іншого учня”, – додав Шкарлет.
Водночас міністр зауважив, що школи є автономними, тому вони мають право самі вирішувати, як розпоряджатися вивільненими навчальними годинами.
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