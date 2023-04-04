Новою креативною директоркою "Настоящего времени" призначили російську пропагандистку Ксенію Соколянську, колишню ведучу каналу, а раніше — ведучу шоу "Вечер с Ксенией Соколянской" на прокремлівській "Москві 24".

Про це повідомляє “Детектор медіа” з посиланням на два власні анонімні джерела.

Видання нагадало, що “Настоящее время” — це російськомовний проєкт “Радіо Свободи” та “Голосу Америки”. Офіс телеканалу розташований у Празі, а мовлення здійснюється на території РФ, України, Естонії, Грузії та інші держави.

Про її підвищення колектив “Настоящего времени” дізнався 29 березня. Водночас коли нібито анонсували призначення іншого колишнього пропагандиста Іллі Клішина. Він мав очолити інтернет-команду видання.

Після цього українська, білоруська та частина російської редакції виступили проти призначення Клішина. Внаслідок чого воно не відбулося.

Як зауважили у матеріалі, “Москва 24”, де раніше працювала Ксенія Соколянська, — частина Всеросійської державної телевізійної й радіомовної компанії (ВДТРК), російського державного медіахолдингу, до якого також належать пропагандистські “Росія 1” та “Росія 24”.

В етері телеканалу вона провадила програму з тією ж назвою, що й згодом на “Настоящем времени” — “Вечер с Ксенией Соколянской”.

Вона працювала на каналі й у 2014 році, тому залучалася до поширення тогочасних наративів пропаганди РФ.

Наприклад, Соколянська брала участь в інформаційній підготовці до анексії Криму. 28 лютого 2014 року ведуча розповідала, що “московська влада, як і раніше, надаватиме допомогу Севастополю, попри те, що відбувається в Україні”.

Також у її програмі вийшов сюжет, що легітимізував “референдум” у Криму й показував маніпуляції щодо підтримки анексії.