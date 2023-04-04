Про це повідомляє “Детектор медіа” з посиланням на два власні анонімні джерела.
Видання нагадало, що “Настоящее время” — це російськомовний проєкт “Радіо Свободи” та “Голосу Америки”. Офіс телеканалу розташований у Празі, а мовлення здійснюється на території РФ, України, Естонії, Грузії та інші держави.
Про її підвищення колектив “Настоящего времени” дізнався 29 березня. Водночас коли нібито анонсували призначення іншого колишнього пропагандиста Іллі Клішина. Він мав очолити інтернет-команду видання.
Після цього українська, білоруська та частина російської редакції виступили проти призначення Клішина. Внаслідок чого воно не відбулося.
Як зауважили у матеріалі, “Москва 24”, де раніше працювала Ксенія Соколянська, — частина Всеросійської державної телевізійної й радіомовної компанії (ВДТРК), російського державного медіахолдингу, до якого також належать пропагандистські “Росія 1” та “Росія 24”.
В етері телеканалу вона провадила програму з тією ж назвою, що й згодом на “Настоящем времени” — “Вечер с Ксенией Соколянской”.
Вона працювала на каналі й у 2014 році, тому залучалася до поширення тогочасних наративів пропаганди РФ.
Наприклад, Соколянська брала участь в інформаційній підготовці до анексії Криму. 28 лютого 2014 року ведуча розповідала, що “московська влада, як і раніше, надаватиме допомогу Севастополю, попри те, що відбувається в Україні”.
Також у її програмі вийшов сюжет, що легітимізував “референдум” у Криму й показував маніпуляції щодо підтримки анексії.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що у російському інформаційному просторі не створили єдиного наративу щодо смерті пропагандиста Максима Фоміна, відомого під псевдонімом Владлен Татарський. Це призвело до неоднозначних реакцій на його смерть серед російських мілблогерів та ЗМІ.
- Дисклеймер: існування української пропаганди не є поганим явищем саме по собі. Навпаки – її відсутність означала б, що Україна на державному рівні ігнорує надзвичайно важливий аспект війни, що є недопустимою недбалістю. Але пропагандист, як і наркоторговець – мусить знати, кому продає і в жодному разі не вживати сам. Інакше будуть проблеми.
- Російський пропагандист телеканалу НТВ Гаррі Княгницький працюватиме у російській службі “Голосу Америки”. Раніше він знімав сюжети про “приєднання” Криму, “обстріли українською армією мирних громадян” та називав “терористом” українського режисера Олега Сенцова.
- За матеріалами Служби безпеки України, тюремний строк у вигляді 5 років позбавлення волі отримав директор пропагандистського російського телеканалу Russia Today, який закликав до геноциду українців.