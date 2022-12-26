Російському агенту присудили 15 років позбавлення волі через розвідку прикордонної території Сумської області. Отриману від нього інформацію окупанти планували використати для підготовки прориву ДРГ.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, агент збирав інформацію про місця дислокації, кількість особового складу та наявного озброєння підрозділів Сил оборони. Диверсійно-розвідувальні групи ворога планували прорив на північно-східному напрямку.

Ворожим поплічником виявився місцевий житель. Його на початку повномасштабного вторгнення завербувало ФСБ. До нього приставили ще одного агента російської спецслужби, щоб збирати розвідувальні дані.

Вони разом виходили на місцевість і здійснювали фото- та відеофіксацію українських військових об’єктів. Їх передавали куратору з ФСБ у вигляді медіафайлів з прив’язкою до місцевості.

Агенти використовували суворі заходи конспірації та закриті канали електронного зв’язку.

Співробітники СБУ провели обшуки. Під час них виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами таємного листування з агресором.

На підставі зібраних доказів суд визнав одного із російських агентів винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу. На початку грудня іншого зрадника також було засуджено до 15 років увʼязнення.