Другий найбільший російський банк "ВТБ" очікує дефолт, адже виплатив 52 мільйони доларів власнику одного з чотирьох випусків єврооблігацій банку купон на 52 млн доларів в рублях.

Про це повідомляє російське видання “Вєдомості” з посиланням на члена правління ВТБ Дмітрія П’янова.

Виплати проводилися 15 квітня обсягом 4,2 млрд рублів. Це один із чотирьох випусків єврооблігацій ВТБ, які зробили до 2014 року тому, що після анексії Росією Криму санкції забороняли випускати ВТБ довгі валютні бонди. З цих паперів три випуски було зроблено в доларах, а один у швейцарських франках.

Відтепер ВТБ потрапив під санкції та повністю відрізаний від закордонної платіжної системи в доларах, а отже не зможе здійснювати платежі в іноземній валюті.

Водночас РФ і сама близька до дефолту. Якщо до 4 травня держава не заплатить по єврооблігаціях у доларах, то буде оголошений дефолт.