Про це повідомляє російське видання “Вєдомості” з посиланням на члена правління ВТБ Дмітрія П’янова.
Виплати проводилися 15 квітня обсягом 4,2 млрд рублів. Це один із чотирьох випусків єврооблігацій ВТБ, які зробили до 2014 року тому, що після анексії Росією Криму санкції забороняли випускати ВТБ довгі валютні бонди. З цих паперів три випуски було зроблено в доларах, а один у швейцарських франках.
Відтепер ВТБ потрапив під санкції та повністю відрізаний від закордонної платіжної системи в доларах, а отже не зможе здійснювати платежі в іноземній валюті.
Водночас РФ і сама близька до дефолту. Якщо до 4 травня держава не заплатить по єврооблігаціях у доларах, то буде оголошений дефолт.
- Раніше Президент України Володимир Зеленський провів багато розмов і виступів, доводячи до партнерів важливість нових санкцій, які справді карають. Внаслідок чого з’явилися 10 нових ударів по російській економіці, фінансовій системі, торгівлі та залишках російського впливу за кордоном.
- Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вживають додаткових заходів для посилення економічного тиску на РФ та особисто Путіна після жахливих знімків з українського міста Буча. 6 березня оголошено про нові санкції проти російських фінансових установ, а також деяких осіб, зокрема й дорослих доньок Путіна, а також дружини та доньки міністра закордонних справ РФ.
- Також Європейський союз розглядає можливість запровадження ембарго на імпорт російських нафти та газу задля посилення тиску на Кремль і припинення загарбницької війни РФ проти України.
- Водночас міністерство фінансів РФ вирахувало, що за березень бюджет країни-агресора недоотримав 302 мільярди рублів через санкції.