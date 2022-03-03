Про це він сповістив у соцмережах.
За його словами, затягувати переговори сторін – “безумство”, адже на території України розташовані законсервована Чорнобильска АЕС та ще 15 атомних енергоблоків і 3 сховища відпрацьованого ядерного палива. Тобто продовження конфлікту може призвести до ядерної катастрофи.
“Будь-який інцидент на цих об’єктах наші нащадки на території європейської Росії, України та Європи згадуватимуть нам усім! Ще років 200 із прокльонами”, – наголосив Дерипаска.
Зауважимо, що перебуває під санкціями США з 2018 року. Крім персональних санкцій за “відмивання грошей Путіна”, обмежувальні заходи були застосовані проти воськми пов’язаних з ним компаній, зокрема підконтрольних йому En+ Group, групи “ГАЗ”, “Базовий елемент” і “Русал”.
- Нагадаємо, у звіті західної розвідки зазначено, що китайські чиновники на початку лютого попросили російських високопосадовців зачекати до закінчення Олімпіади в Пекіні, перш ніж почати вторгнення в Україну. Про це заявили американські чиновники 2 березня.
- Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен звернувся до українців, запевнивши, що наша боротьба проти російської агресії надихає увесь світ.
- У столиці України, Києві на будинках дипломатичних представництв знайшли мітки, котрі схожі на ті, що ДРГ РФ використовують для коригування вогню.