Підсанкційний російський мільярдер Олег Дерипаска висловився проти російської агресії проти України та зауважив, що нашу державу можна вважати ядерною.

Про це він сповістив у соцмережах.

За його словами, затягувати переговори сторін – “безумство”, адже на території України розташовані законсервована Чорнобильска АЕС та ще 15 атомних енергоблоків і 3 сховища відпрацьованого ядерного палива. Тобто продовження конфлікту може призвести до ядерної катастрофи.

“Будь-який інцидент на цих об’єктах наші нащадки на території європейської Росії, України та Європи згадуватимуть нам усім! Ще років 200 із прокльонами”, – наголосив Дерипаска.

Зауважимо, що перебуває під санкціями США з 2018 року. Крім персональних санкцій за “відмивання грошей Путіна”, обмежувальні заходи були застосовані проти воськми пов’язаних з ним компаній, зокрема підконтрольних йому En+ Group, групи “ГАЗ”, “Базовий елемент” і “Русал”.