Про це повідомило російське видання “Медуза“.
Рада муніципальної освіти “Смольнінське” закликала усунути Путіна від посади президента країни.
“Рішення (направити запити до Держдуми, – ред.) підтримало більшість присутніх депутатів (МО “Смольнинське”, – ред.)”,— заявив депутат Дмитро Палюга.
У листі йдеться, що через війну, яку спровокувала РФ, гинуть “молоді працездатні” громадяни. Він додав, що російське вторгнення спровокувало страждання економіки РФ і НАТО розширюється на схід. Водночас попри заяви Путіна про “демілітаризацію” — Україна отримує ще більше озброєння.
“Вважаємо, що рішення президента Путіна про початок “СВО” (повномасштабного вторгнення, війни проти України, – ред.) завдає шкоди безпеці Росії та її громадян. У зв’язку з цим просимо вас як депутата Державної думи виступити з пропозицією про висунення звинувачення в держзраді проти президента Росії для усунення його від посади” – зазначається в листі.
- Президент Володимир Зеленський відповів на звинувачення президента Росії Володимира Путіна стосовно експорту українського зерна. Він назвав його заяву про те, що більшість зерна експортують до Європи, брехнею та расистським розподілом світу.