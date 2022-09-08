Про це повідомило російське видання “Медуза“.

Рада муніципальної освіти “Смольнінське” закликала усунути Путіна від посади президента країни.

“Рішення (направити запити до Держдуми, – ред.) підтримало більшість присутніх депутатів (МО “Смольнинське”, – ред.)”,— заявив депутат Дмитро Палюга.

У листі йдеться, що через війну, яку спровокувала РФ, гинуть “молоді працездатні” громадяни. Він додав, що російське вторгнення спровокувало страждання економіки РФ і НАТО розширюється на схід. Водночас попри заяви Путіна про “демілітаризацію” — Україна отримує ще більше озброєння.

“Вважаємо, що рішення президента Путіна про початок “СВО” (повномасштабного вторгнення, війни проти України, – ред.) завдає шкоди безпеці Росії та її громадян. У зв’язку з цим просимо вас як депутата Державної думи виступити з пропозицією про висунення звинувачення в держзраді проти президента Росії для усунення його від посади” – зазначається в листі.