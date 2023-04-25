Про це інформують росЗМІ.

Депутат закликав повернути поняття “ворог народу”, зазначивши що “вороги є, а поняття немає”. За його словами, такий статус необхідно надавати всім, хто займається “саботажем” та бажає поразки Росії у війні проти України.

Гурулєв додав, що виступає за повернення практики сталінських репресій, хоча його рідного діда, учасника Другої світової війни, репресували в 1946 році, і він провів дев’ять років у таборах. Він пояснив свою позицію тим, що, мовляв, у ті часи була “дисципліна”.

Він зазначив, що підтримка президента Росії Володимира Путіна “зашкалює під 80%”, це означає, що “люди з президентом”. Тих, хто виступає проти дій РФ, на думку російського депутата, потрібно визнати ворогами народу.

Щобільше, російський депутат захотів повернути “трійки НКВС” — репресивний орган, що складався з начальника обласного УНКВС, секретаря обкому ВКП(б) і прокурора, які мали право без судового розгляду засуджувати заарештованих до розстрілу або до ув’язнення до таборів чи в’язниць на строк від 8 до 10 років.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські правозахисники наголошують, що доноси та репресії досягли рівня “сталінського терору”. В РФ переслідують за антивоєнні плакати, проукраїнську позицію чи анекдот про Путіна. Водночас доноси здебільшого роблять сусіди, родичі або колеги.

Раніше Гурулєв під час одного зі своїх виступів на росТВ закликав “бомбити Лондон”.

Нещодавно Московський суд засудив 41-річного критика Кремля Володимира Кара-Мурзу до 25 років позбавлення волі. Чоловіка, який має російський і британський паспорти, визнали винним у державній зраді та інших звинуваченнях щодо дискредитації російських військових під час війни в Україні.

Також росіянина, чия донька намалювала антивоєнний малюнок, суд Тульської області засудив до двох років ув’язнення.

Довідка. Андрій Вікторович Гурулєв — генерал-лейтенант армії РФ. За даними Служби безпеки України, з осені 2014 і до весни 2015 року брав безпосередню участь у формуванні та організації бойових дій російських окупаційних сил на сході України.