Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.
Як відомо, раніше російські окупанти намагалися захопити контроль над аеропортом. На місце прибувала військова авіація, з якої намагалися десантуватися бойовики та яку збивали бійці армії України. Після тривалих боїв українським воїнам вдалося відбити атаку.
Наразі триває ліквідація решток ворожих солдатів.
- Нагадаємо, у Сумській області підрозділ територіальної оборони зупинив наступ російських військ.
- Також українців закликають вийти на захист Батьківщини проти російських окупантів. Щоб отримати зброю, потрібно звернутися безпосередньо до бригад та батальйонів Сил ТрО у вашому регіоні.
- Російським окупаційним військам не вдалось здійснити бліцкриг на території України.