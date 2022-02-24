Захисники України відбили у російських десантників позиції у міжнародному аеропорту ДП "Антонов" у Гостомелі, що під Києвом.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

Як відомо, раніше російські окупанти намагалися захопити контроль над аеропортом. На місце прибувала військова авіація, з якої намагалися десантуватися бойовики та яку збивали бійці армії України. Після тривалих боїв українським воїнам вдалося відбити атаку.

Наразі триває ліквідація решток ворожих солдатів.