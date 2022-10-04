Про це інформує CNN.

За словами Воронцова, “США продовжують накачувати більше зброї в Україну, сприяючи безпосередній участі своїх бойовиків і радників у конфлікті”.

“Це не тільки подовжує бойові дії, але й наближає ситуацію до небезпечної лінії прямого військового зіткнення між Росією і НАТО”, – додав він.

Коментарі російського дипломата прозвучали після того, як США оголосили про виділення Україні додаткових 625 мільйонів доларів на безпекову допомогу. У заяві 4 жовтня держсекретар США Ентоні Блінкен згадав, що українські сили ефективно використовують підтримку США, щоб просувати свій “успішний контрнаступ, аби повернути свої землі, незаконно захоплені Росією”.

4 жовтня міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги на загальну суму у $625 млн для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. До пакета увійшли зокрема чотири системи залпового вогню HIMARS, артилерійські снаряди, гаубиці, бронетранспортери та інше обладнання.