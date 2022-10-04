Про це інформує CNN.
За словами Воронцова, “США продовжують накачувати більше зброї в Україну, сприяючи безпосередній участі своїх бойовиків і радників у конфлікті”.
“Це не тільки подовжує бойові дії, але й наближає ситуацію до небезпечної лінії прямого військового зіткнення між Росією і НАТО”, – додав він.
Коментарі російського дипломата прозвучали після того, як США оголосили про виділення Україні додаткових 625 мільйонів доларів на безпекову допомогу. У заяві 4 жовтня держсекретар США Ентоні Блінкен згадав, що українські сили ефективно використовують підтримку США, щоб просувати свій “успішний контрнаступ, аби повернути свої землі, незаконно захоплені Росією”.
4 жовтня міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги на загальну суму у $625 млн для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. До пакета увійшли зокрема чотири системи залпового вогню HIMARS, артилерійські снаряди, гаубиці, бронетранспортери та інше обладнання.
- Міністр оборони США Ллойд Остін переконаний, що Україна “досягає прогресу” в Херсонській області, оскільки продовжує протистояти вторгненню РФ, додавши, що відбулася “свого роду зміна в динаміці бою”.
- Західні уряди мобілізують своїх виробників зброї, щоб нарощувати виробництво та поповнювати запаси, які значно скоротилися через допомогу Україні у протистоянні російській агресії.
- Звільнення Україною міста на території, оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним анексованою, демонструє, що українці досягають прогресу та здатні дати відсіч російським силам, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 2 жовтня.