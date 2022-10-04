Голова російської делегації в Комісії ООН з роззброєння Костянтин Воронцов заявив, що американські постачання озброєнь Україні наближаються до "небезпечної межі прямого військового зіткнення РФ та НАТО".

Про це інформує CNN.

За словами Воронцова, “США продовжують накачувати більше зброї в Україну, сприяючи безпосередній участі своїх бойовиків і радників у конфлікті”.

“Це не тільки подовжує бойові дії, але й наближає ситуацію до небезпечної лінії прямого військового зіткнення між Росією і НАТО”, – додав він.

Коментарі російського дипломата прозвучали після того, як США оголосили про виділення Україні додаткових 625 мільйонів доларів на безпекову допомогу. У заяві 4 жовтня держсекретар США Ентоні Блінкен згадав, що українські сили ефективно використовують підтримку США, щоб просувати свій “успішний контрнаступ, аби повернути свої землі, незаконно захоплені Росією”.

4 жовтня міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги на загальну суму у $625 млн для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. До пакета увійшли зокрема чотири системи залпового вогню HIMARS, артилерійські снаряди, гаубиці, бронетранспортери та інше обладнання.