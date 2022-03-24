На тимчасово окупованих територіях вирує російський фейк, нібито, українська влада та армія залишила мешканців напризволяще. Зокрема окупанти дезінформують громадян, стверджуючи, що деякі міста вже захоплені або не приймають тимчасово переміщених осіб.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради у Telegram.

Відомо, що в Маріуполі їздить машина російських окупантів з гучномовцем і оголошує, що Запоріжжя вже не приймає біженців, тому треба їхати в Росію, а також що Одесу вже під контролем російської армії.

Водночас росіяни в селі Нікольське наголошують, що єдина можливість евакуації — автобусами в Ростов та що Україна кинула їх напризволяще.

Все це свідома дезінформація окупантів, аби не лише зірвати евакуаційний процес, але й свідомо налаштувати маріупольців проти України.