Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради у Telegram.
Відомо, що в Маріуполі їздить машина російських окупантів з гучномовцем і оголошує, що Запоріжжя вже не приймає біженців, тому треба їхати в Росію, а також що Одесу вже під контролем російської армії.
Водночас росіяни в селі Нікольське наголошують, що єдина можливість евакуації — автобусами в Ростов та що Україна кинула їх напризволяще.
Все це свідома дезінформація окупантів, аби не лише зірвати евакуаційний процес, але й свідомо налаштувати маріупольців проти України.
“Наразі триває евакуація в Запоріжжя, де ми чекаємо кожного. Окрім того — евакуація з Нікольського в процесі, якби складно воно не йшло. Україна своїх не кидає. Прохання до всіх — поширюйте правду. Пишіть. Дзвонить своїм близьким.Ми будемо робити все, аби жоден маріуполець не залишився заручником в лапах окупанта”, — йдеться у повідомленні міської ради.
- Відомо, що окупаційні війська РФ продовжують насильно вивозити жителів Маріуполя до Росії. Під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч маріупольців.
- Нагадаємо, що Заступник командира полку “Азов” із позивним “Калина” звернувся до Заходу на тлі безперервних обстрілів приморського міста Маріуполь. Він зазначив, що ворог, не маючи змоги здолати оборону Маріуполя, скидає на місто надпотужні бомби.
- Зокрема бійці “Азову” заявили, що Маріуполь наразі дуже потребує протиповітряної оборони (ППО). Місто постійно атакують окупанти з артилерії, танків, РСЗО та кораблів.
- Раніше ворог обстріляв Маріуполь Донецької області з моря. Російські загарбники застосували для атаки чотири важко озброєних бойових кораблі військово-морського флоту Росії.
- Репортери Associated Press протягом більш ніж двох тижнів документували облогу Маріуполя російськими військами. #Букви наводять переклад матеріалу AP, написаного відеографом Мстиславом Черновим та кореспонденткою Лорі Хінант.