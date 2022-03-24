Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради у Telegram.

Відомо, що в Маріуполі їздить машина російських окупантів з гучномовцем і оголошує, що Запоріжжя вже не приймає біженців, тому треба їхати в Росію, а також що Одесу вже під контролем російської армії.

Водночас росіяни в селі Нікольське наголошують, що єдина можливість евакуації — автобусами в Ростов та що Україна кинула їх напризволяще.

Все це свідома дезінформація окупантів, аби не лише зірвати евакуаційний процес, але й свідомо налаштувати маріупольців проти України.

“Наразі триває евакуація в Запоріжжя, де ми чекаємо кожного. Окрім того — евакуація з Нікольського в процесі, якби складно воно не йшло. Україна своїх не кидає. Прохання до всіх — поширюйте правду. Пишіть. Дзвонить своїм близьким.Ми будемо робити все, аби жоден маріуполець не залишився заручником в лапах окупанта”, — йдеться у повідомленні міської ради.