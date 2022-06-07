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06 червня

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Російський фейк: Всі соціальні виплати на банківських картках маріупольців спрямують ЗСУ

Зараз тимчасова російська окупаційна "влада" в Маріуполі поширює фейк, нібито, пенсії та соціальні виплати, які надійшли або зберігаються на банківських картках маріупольців будуть спрямовані на користь Збройних Сил України, якщо їх терміново не зняти з рахунку.

Вівторок, 7 червня 2022, 12:03
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Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, усі гроші на банківських рахунках українців зберігаються й не перераховуються без їх особистої згоди ані на ЗСУ, ані будь-куди. Право власності українців є безумовним і захищеним державою.

Метою російської дезінформації є антиукраїнські настрої, відмова від евакуації та провокування використати готівкові центри, що керуються окупаційною адміністрацією. Унаслідок чого росіяни зможуть наповнити грошима своє керівництво.

“Так наших українців готують до депортації і слово – то зброя або ліки. Звертаємось до всіх із проханням про поширення. Важливість цього важко переоцінити”, — написав Андрющенко.

Теги: війна, дезінформація, Маріуполь, Петро Андрющенко, російська агресія, Російська дезінформація, російський фейк, російсько-українська війна, спростування, фейк

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