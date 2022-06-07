Російський фейк: Всі соціальні виплати на банківських картках маріупольців спрямують ЗСУ

Зараз тимчасова російська окупаційна "влада" в Маріуполі поширює фейк, нібито, пенсії та соціальні виплати, які надійшли або зберігаються на банківських картках маріупольців будуть спрямовані на користь Збройних Сил України, якщо їх терміново не зняти з рахунку.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, усі гроші на банківських рахунках українців зберігаються й не перераховуються без їх особистої згоди ані на ЗСУ, ані будь-куди. Право власності українців є безумовним і захищеним державою.

Метою російської дезінформації є антиукраїнські настрої, відмова від евакуації та провокування використати готівкові центри, що керуються окупаційною адміністрацією. Унаслідок чого росіяни зможуть наповнити грошима своє керівництво.