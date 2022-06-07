Російський фейк: Всі соціальні виплати на банківських картках маріупольців спрямують ЗСУ

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
За його словами, усі гроші на банківських рахунках українців зберігаються й не перераховуються без їх особистої згоди ані на ЗСУ, ані будь-куди. Право власності українців є безумовним і захищеним державою.
Метою російської дезінформації є антиукраїнські настрої, відмова від евакуації та провокування використати готівкові центри, що керуються окупаційною адміністрацією. Унаслідок чого росіяни зможуть наповнити грошима своє керівництво.
“Так наших українців готують до депортації і слово – то зброя або ліки. Звертаємось до всіх із проханням про поширення. Важливість цього важко переоцінити”, — написав Андрющенко.
- Також тимчасова окупаційна “влада” Маріуполя поширює дезінформацію, нібито, усі громадяни України, які залишаються в місті є злочинцями й підлягають арешту під час перетину українського блокпоста. Причина — росіяни активно готують місцевих мешканців до депортації на територію РФ.
- #Букви продовжують документувати злочини російських військових у Маріуполі, а саме вбивства мирних громадян. Кожна історія загибелі маріупольців підтверджена їхніми знайомими та рідними, з котрими поспілкувалася журналістка #Букв.
- Також у Маріуполі місцевим жителям доводиться шикуватися у величезні черги за харчовими продуктами, які видають окупанти. Вони годинами стоять під сонцем без води, тому останніми днями багато людей непритомніють.
- Водночас родичі оборонців тимчасово окупованого міста Маріуполь, евакуйованих із заводу “Азовсталь”, закликають “Червоний Хрест” та інші міжнародні організації контролювати умови утримання бійців та вплинути на РФ для їх поліпшення.
- Зауважимо, що в освітню школу №4, де окупанти найближчим часом планують відновити навчання, завезли 5 тисяч російськомовних підручників.