Російський військовий корабель "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков" візьме участь у спільних навчаннях з ВМС Китаю і ПАР. Це перша офіційна згадка про участь фрегата, озброєного гіперзвуковою крилатою ракетою "Циркон".

Про це повідомило The Guardian.

За російськими повідомленнями, “Циркон” мають швидкість, що в дев’ять разів перевищує швидкість звуку з дальністю понад 1000 км (620 миль). Ракети є центральною частиною її гіперзвукового арсеналу разом із планерною машиною “Авангард”. Остання заступила на бойове чергування у 2019 році.

“Адмірал Горшков… відправиться в пункт матеріально-технічного забезпечення в сирійському Тартусі, а потім візьме участь у спільних військово-морських навчаннях з ВМС Китаю і Південної Африки”, — заявило проросійське видання “ТАСС” з посиланням на невстановлене джерело в обороні.

Національні сили оборони Південної Африки заявляли, що навчання проходитимуть з 17 по 27 лютого поблизу портового міста Дурбан і Річардс-Бей. Вони мають на меті “зміцнити і без того процвітаючі відносини між Південною Африкою, Росією та Китаєм”.

Це будуть другі навчання за участю трьох країн у Південній Африці після 2019 року.Також глава МЗС РФ Сергій Лавров прибув із візитом до Південної Африки.

Зазначено, що фрегат “Горшков” провів навчання в Норвезькому морі цього місяця після того, як президент Володимир Путін відправив його в Атлантичний океан. Тоді він сигналізував, що Росія нібито не відступить через війну в Україні.