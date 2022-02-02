Постачання природного газу між Польщею та Німеччиною по російському газопроводу "Ямал-Європа" було повністю припинено у середу, 2 лютого. За інформацією агентства, про припинення газопостачання повідомив німецький мережевий оператор Gascade.

Про це повідомляє британське агентство Reuters.

Видання зазначає, що Захід звинуватив Росію в умисній зупинці газопостачання, адже це сприяє підвищення цін на паливо до рекордного рівня.

Також, на думку європейців, таким чином Кремль намагається натиснути на Німеччину з метою якнайшвидше затвердити нову гілку “Північного потоку-2”. У Росії всі подібні звинувачення спростовують.

Трубопроводом “Ямал” зазвичай постачають газ на захід Німеччини, але з 21 грудня 2021 року газопроводі почав роботу у реверсному режимі, прокачуючи газ на схід Польщі.

Очікувалось, що трубопровід продовжить роботу у звичному режимі після того, як “Газпром” 1 лютого забронював транзитні потужності на 8 годин. Проте вже через годину прокачування в західному напрямку оператор Gascade показав, що трубопровід перестав працювати в обох напрямках.

Через зупинку газопроводу почалось зростання ціни на газ. Британська ціна на газ на добу зросла на 3, 50 пенса до 178, 50 пенса за терм. Голландський еквівалент контракту на добу вперед зріс на 1, 35 євро до 77, 25 євро за мегават-годину (МВт-год).