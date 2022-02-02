Про це повідомляє британське агентство Reuters.
Видання зазначає, що Захід звинуватив Росію в умисній зупинці газопостачання, адже це сприяє підвищення цін на паливо до рекордного рівня.
Також, на думку європейців, таким чином Кремль намагається натиснути на Німеччину з метою якнайшвидше затвердити нову гілку “Північного потоку-2”. У Росії всі подібні звинувачення спростовують.
Трубопроводом “Ямал” зазвичай постачають газ на захід Німеччини, але з 21 грудня 2021 року газопроводі почав роботу у реверсному режимі, прокачуючи газ на схід Польщі.
Очікувалось, що трубопровід продовжить роботу у звичному режимі після того, як “Газпром” 1 лютого забронював транзитні потужності на 8 годин. Проте вже через годину прокачування в західному напрямку оператор Gascade показав, що трубопровід перестав працювати в обох напрямках.
Через зупинку газопроводу почалось зростання ціни на газ. Британська ціна на газ на добу зросла на 3, 50 пенса до 178, 50 пенса за терм. Голландський еквівалент контракту на добу вперед зріс на 1, 35 євро до 77, 25 євро за мегават-годину (МВт-год).
- Нагадаємо, верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз готовий співпрацювати зі Сполученими Штатами, Катаром та Азербайджаном, у разі, якщо Російська Федерація, продовжуючи підігрівати атмосферу напруженості в Європі, вирішить скоротити або й зовсім зупинити постачання газу до Євросоюзу.
- Також повідомлялось, що республіканець Тед Круз висунув проєкт про введення санкцій щодо газопроводу “Північний потік-2” у Європі.