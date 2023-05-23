Російський «Газпром» оголосив про падіння прибутку на понад 40%

Державна газова компанія РФ "Газпром", що є опорою російської економіки, оголосила 23 травня, що її прибуток за 2022 рік впав більш ніж на 40%, заявивши відтак, що не виплачуватиме дивіденди за весь рік.

Джерело: AP

Ця новина призвела до падіння акцій “Газпрому” на Московській біржі приблизно на 4%. Державі належить трохи більше ніж 50% компанії.

Прибуток за рік становив 1,226 трильйона рублів (15,4 мільярда доларів), що на 41% менше за показник 2021 року.

Причиною падіння компанія назвала непередбачувані податкові відрахування минулого року для поповнення державної скарбниці. Водночас “Газпром” також втратив більшість своїх європейських клієнтів через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Компанія намагалася зміцнити свій експортний бізнес шляхом збільшення постачань до Китаю та інших ринків.

Зауважимо, 17 травня міністр фінансів РФ Антон Силуанов на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним повідомив, що наповнення російського бюджету зіштовхується з “проблемами”.

У 2022 році експорт російського газу до Європи різко впав до абсолютного мінімуму з часів СРСР, оскільки його найбільший споживач скоротив імпорт через повномасштабне вторгнення Москви до України, а головний трубопровід був пошкоджений вибухами.