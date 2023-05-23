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Російський «Газпром» оголосив про падіння прибутку на понад 40%

Державна газова компанія РФ "Газпром", що є опорою російської економіки, оголосила 23 травня, що її прибуток за 2022 рік впав більш ніж на 40%, заявивши відтак, що не виплачуватиме дивіденди за весь рік.

Вівторок, 23 травня 2023, 20:14
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Джерело: AP

Ця новина призвела до падіння акцій “Газпрому” на Московській біржі приблизно на 4%. Державі належить трохи більше ніж 50% компанії.

Прибуток за рік становив 1,226 трильйона рублів (15,4 мільярда доларів), що на 41% менше за показник 2021 року.

Причиною падіння компанія назвала непередбачувані податкові відрахування минулого року для поповнення державної скарбниці. Водночас “Газпром” також втратив більшість своїх європейських клієнтів через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Компанія намагалася зміцнити свій експортний бізнес шляхом збільшення постачань до Китаю та інших ринків.

Зауважимо, 17 травня міністр фінансів РФ Антон Силуанов на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним повідомив, що наповнення російського бюджету зіштовхується з “проблемами”.

У 2022 році експорт російського газу до Європи різко впав до абсолютного мінімуму з часів СРСР, оскільки його найбільший споживач скоротив імпорт через повномасштабне вторгнення Москви до України, а головний трубопровід був пошкоджений вибухами.

Раніше повідомлялося, що дефіцит бюджету Росії підскочив у перші два місяці 2023 року, проте видатки демонструють ознаки повільнішого зростання на тлі війни проти України.

Варто нагадати, що за місяць до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, найвищі економічні довірені особи президента РФ Володимира Путіна відвідали його резиденцію в Ново-Огарьово під Москвою, щоб поінформувати очільника Кремля про ймовірні наслідки західних санкцій.

Згідно з останніми підрахунками аналітиків, витрати на військову мобілізацію РФ та вплив західних санкцій можуть “пробити діру” в бюджетних прогнозах уряду та вичерпати резерви Москви до найнижчого рівня за останні десятиліття.

Зокрема, 29 грудня минулого року російська валюта досягла восьмимісячного мінімуму, додавши до різкого падіння в грудні через обвал світових цін на нафту та санкції Заходу, спрямовані на енергетичний сектор Росії.

Вже у лютому цього року стало відомо, що російський автопром – раніше одна з найбільших галузей промисловості, де безпосередньо зайнято 300 тисяч осіб, а з урахуванням суміжних виробництв – усі три мільйони, зрештою відкотився на півстоліття у минуле.

Окрім цього, економічна ізоляція Росії повертає російський бізнес у “корумпований та дикий час бандитського капіталізму”. Західні санкції виснажують російську економіку, водночас створюють умови для збагачення окремих верств.

Теги: "Газпром", газ, економіка, енергоносії, наслідки санкцій, падіння прибутку, РФ

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