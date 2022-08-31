Російський газовий монополіст "Газпром" повідомив про повне припинення газопостачання до Європи трубопроводом "Північний потік".

Про це йдеться у повідомленні пресслужби “Газпрому”.

Зазначається, що причиною припинення газопостачання – “планові роботи”.

“Постачання “Північним потоком” повністю припинено, сьогодні починаються планово-попереджувальні роботи на газоперекачувальному агрегаті”, – мовиться у заяві.

Варто зауважити, що трохи раніше “Газпром” повідомляв про те, що “Північний потік” не працюватиме три дні поспіль у зв’язку з ремонтними роботами на компресорній станції “Портова”, що у Ленінградській області.