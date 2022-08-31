Про це йдеться у повідомленні пресслужби “Газпрому”.
Зазначається, що причиною припинення газопостачання – “планові роботи”.
“Постачання “Північним потоком” повністю припинено, сьогодні починаються планово-попереджувальні роботи на газоперекачувальному агрегаті”, – мовиться у заяві.
Варто зауважити, що трохи раніше “Газпром” повідомляв про те, що “Північний потік” не працюватиме три дні поспіль у зв’язку з ремонтними роботами на компресорній станції “Портова”, що у Ленінградській області.
- Російська компанія “Газпром” скоротить постачання блакитного топлива французькій компанії “Engie SA”з 31 серпня. Причина, за даними РФ – “розбіжність контрактів”.
- Франція звинуватила Російську Федерацію у використанні енергопостачання як “зброї для війни”, оскільки “Газпром” скоротив постачання до одного з основних комунальних підприємств і підготувався зупинити потік головного трубопроводу до Німеччини.