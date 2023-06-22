Російські танкові пастки з "зубами дракона", мінні поля та багатошарові фортифікаційні споруди є лише одними із перешкод у новому контрнаступі України. У повітрі ще один грізний ворог: російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Джерело: Financial Times

В одному з перших боїв під Оріховим Запорізької області українська піхотна рота натрапила на мінне поле і, як повідомляється, потрапила під вогонь “Алігаторів”, втративши кілька наданих США БМП Bradley та танк Leopard-2 німецького виробництва.

Подробиці бойового зіткнення не повідомляють, водночас це яскраво свідчать про перешкоди, які доведеться подолати українським силам.

Українські війська та західні аналітики давно акцентують роль авіації, включно з російськими винищувачами та ударними вертольотами, у загрозі українській бронетехніці, а також відсутність протиповітряної оборони на лінії фронту для їх стримування.

“Я особисто бачив, як під час нашого штурму ворожі [винищувачі] літаки одразу обстріляли наші наступаючі війська з використанням бомб з лазерним наведенням із великої відстані”, — розповів оператор БПЛА Стас, армієць з елітного підрозділу, який допомагає піхотинцям відвойовувати втрачені території на півдні країни. За його словами, це не поодинокий випадок.

Україна не мала паритету до використання Росією такої “потужної техніки”, додав Стас, закликаючи Захід надати армійцям ЗСУ американські ударні вертольоти Apache на додаток до винищувачів F-16.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський віддав належне своїм військам за те, що вони продовжують наступ на контрольовану Росією територію, попри “повітряну та артилерійську перевагу” Москви.

Цього місяця Росія розгорнула додаткові 20 гелікоптерів, зокрема “Алігатори”, на аеродромі поблизу Бердянська, за 100 км від Оріхова.

“У постійній боротьбі між авіаційними заходами та контрзаходами цілком імовірно, що Росія отримала тимчасову перевагу на півдні України, особливо через ударні вертольоти, які використовують ракети великої дальності проти наземних цілей”, — написала британська оборонна розвідка на вихідних.

Та попри свою технічну перевагу, російські військово-повітряні сили так і не змогли отримати контроль над українським небом завдяки розгалуженій протиповітряній обороні України радянських часів, згодом посиленій західними системами. А російські винищувачі, що заблукали надто далеко за лінію фронту на територію України, здебільшого були збиті.

Зараз російські винищувачі та вертольоти використовують недоліки ППО України на передовій. Київ використовує різні зенітно-ракетні системи радянської епохи, але їх надто мало, щоб забезпечити повне прикриття, через що він частково залежить від ПЗРК, які вимагають від оператора зафіксувати ціль перед пострілом.

“ПЗРК не дуже ефективний вночі”, — пояснив пілот українських ВПС. “Нам потрібні системи виявлення та наведення — радарні або оптико-електронні системи”, — додав пілот.

Джастін Бронк, старший науковий співробітник лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute, зазначив, що російські вертольоти, оснащені протитанковими керованими ракетами, “завжди будуть набагато більшою загрозою для українських сил під час контрнаступу, ніж у періоди, коли Україна захищалася від нападів Росії”.

“Вони можуть зависати, виявляти цілі та стріляти протитанковими керованими ракетами з-за меж радіуса дії ПЗРК або зенітного вогню”, — наголосив Бронк.

Це змушує українські сили постійно балансувати між ризиком розгортання своїх дефіцитних зенітно-ракетних систем ближче до лінії фронту та ризиком залишати свою бронетехніку під обстрілом Росії.

Оскільки російські ракетні удари по кількох українських містах посилилися з початку травня, українським Збройним силам довелося залишити системи ППО “земля-повітря” на місці, щоб захистити цивільне населення, а не переміщувати їх на лінію фронту. Втрати українських військ у перших боях контрнаступу стали поштовхом західних союзників до постачань додаткових систем ППО та боєприпасів до Києва.

Минулого тижня Велика Британія заявила, що разом із США, Данією та Нідерландами закуповує “сотні систем протиповітряної оборони малої та середньої дальності”, переважно радянської епохи, які будуть постачені найближчими тижнями.

19 червня президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що франко-італійські системи SAMP-T, про які раніше обіцяли, тепер “працюють” в Україні.

Водночас, зауважують аналітики, гелікоптер Ка-52 навряд чи є непогрішимим. Коли міністерство оборони Росії оприлюднило відео, на якому один з них вдарив по танку Leopard у відкритому полі, західні експерти встановили, що знищеною ціллю був, що незручно для Москви, трактор-обприскувач сільськогосподарських культур.

Крім того, “Алігатор” дуже вразливий до ракет “земля-повітря”, коли він знаходиться на відстані. Росія втратила щонайменше 35 з них з лютого минулого року, за даними Oryx, які задокументували втрати техніки під час війни. Своєю чергою, полковник Юрій Ігнат, речник ВПС України, заявив, що за минулий тиждень було збито чотири.

Стас, оператор безпілотника, зазначив, що Україні потрібні F-16 і вертольоти США для захисту сухопутних військ.