Про це повідомляє нью-йоркське видання 24/7 News Agency.
Змагання з картингу відбулося у португальському Портімау. Під час нього російський спортсмен посів перше місце. Однак Артем Северюхін, коли його нагороджували, показав нацистський жест, а потім почав сміятися.
Зазначимо, що російський спортсмен виступав Ward Racing під італійським прапором. Для того, щоб оминути санкції РФ використовує для своїх пілотів ліцензії інших країн. Під час змагань вони не можуть використовувати російську символіку.
Український репер Freel у Twitter закликав поширити інформацію. За його словами, організатори заходу спробують “зам’яти” відомості про інцидент та вже закрили коментарі у своїх соціальних мережах. Пізніше вони також видалили публікацію.
“На чемпіонаті світу з картингу росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське привітання. Вимагаємо довічної дискваліфікації”, – написав він.
На чемпіонаті світу з картингу росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання. Вимагаємо пожиттєвої дискваліфікації.
Russian Artem Severiukhin showed a nazi salute at the World Karting Championship. We demand lifelong disqualification. @fia @fiakarting how are you? pic.twitter.com/eVH6dMnEeP
— Freel (@FreelFreel) April 10, 2022
Поки Міжнародна федерація автоспорту не відреагувала на підтримку нацистського режиму. Зокрема в Італії, під прапором якої виступав російський спортсмен, заборонена фашистська символіка після Другої Світової Війни.
У коментарях репера додали скріншоти, як відреагувала мати гонщика. Вона стверджувала, що її син хотів “послати сердечка своїй команді”. Також вона почала звинувачувати інших, що коментатори “бачать те, що хочуть побачити”.
- Нагадаємо, Росію із Білоруссю відсторонили від змагань у червні-липні в Угорщині. Тепер представники цих країн не зможуть виступити на чемпіонаті світу з водних видів спорту.
- Спортсменів із Росії та Білорусі не допустять до змагань Міжнародної федерації студентського спорту (FISU). Вони не виступатимуть на заходах FISU як мінімум до кінця 2022 року.
- Також усі футбольні клуби Російської Федерації, а також національна збірна відсторонені від усіх змагань, які проводяться під егідою ФІФА та УЄФА.