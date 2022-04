Про це повідомляє нью-йоркське видання 24/7 News Agency.

Змагання з картингу відбулося у португальському Портімау. Під час нього російський спортсмен посів перше місце. Однак Артем Северюхін, коли його нагороджували, показав нацистський жест, а потім почав сміятися.

Зазначимо, що російський спортсмен виступав Ward Racing під італійським прапором. Для того, щоб оминути санкції РФ використовує для своїх пілотів ліцензії інших країн. Під час змагань вони не можуть використовувати російську символіку.

Український репер Freel у Twitter закликав поширити інформацію. За його словами, організатори заходу спробують “зам’яти” відомості про інцидент та вже закрили коментарі у своїх соціальних мережах. Пізніше вони також видалили публікацію.

На чемпіонаті світу з картингу росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання. Вимагаємо пожиттєвої дискваліфікації.

Russian Artem Severiukhin showed a nazi salute at the World Karting Championship. We demand lifelong disqualification. @fia @fiakarting how are you? pic.twitter.com/eVH6dMnEeP

— Freel (@FreelFreel) April 10, 2022