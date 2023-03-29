Про це повідомляє PolskieRadio.
Дуда дистанційно взяв участь у Другому саміті за демократію, організованому президентом США Джо Байденом.
Під час свого виступу польський лідер також зауважив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща прийняла більше українських переселенців, ніж будь-яка країна Європи. Нині Польща приймає понад 3,5 мільйона українців. За даними ОБСЄ минулого року Польща витратила понад 9 мільярдів доларів США, 1,5% ВВП, на гуманітарну допомогу Україні.
Окрім цього, Польща виступає логістичним центром для передачі допомоги Україні з інших країн.
Дуда наголосив, що Польща й надалі підтримуватиме Україну, щоб “зупинити російський імперіалізм”.
Зауважимо, 27 березня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Польщі Анджеєм Дудою. Сторони зокрема обговорили оборонні потреби нашої країни.
Згодом глава міністерства закордонних справ Польщі Павло Яблонський заявив, що президент України Володимир Зеленський може відвідати Польщу. Не виключено, що візит до Варшави відбудеться найближчим часом.
У період з 27 березня по 31 березня Збройні сили Польщі разом із військами союзників проведуть військові навчання під назвою “Zalew-2023” в районі Віслинської коси, що межує з Калінінградською областю РФ.
- 20 березня угоду про спільні закупівлі підписало 17 країн ЄС і Норвегія. Польща приєдналася до спільних євросоюзних закупівель боєприпасів для України, після того, як завершила внутрішні процедури.
- У Польщі іноземцю, який зізнався у шпигунстві на користь Росії, загрожує до 10 років позбавлення волі. Як повідомляє окружна прокуратура в Гданську, він перебуває у країні з січня.
- Президент Польщі Анджей Дуда сподівається, що після завершення російсько-української війни Київ та Варшава зможуть створити військовий союз.