29 березня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна "ніколи не була і не залишиться одна, бо українці борються за себе і за всіх нас". Він пояснив, що РФ необхідно зупинити, інакше вона "піде набагато далі".

Про це повідомляє PolskieRadio.

Дуда дистанційно взяв участь у Другому саміті за демократію, організованому президентом США Джо Байденом.

Під час свого виступу польський лідер також зауважив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща прийняла більше українських переселенців, ніж будь-яка країна Європи. Нині Польща приймає понад 3,5 мільйона українців. За даними ОБСЄ минулого року Польща витратила понад 9 мільярдів доларів США, 1,5% ВВП, на гуманітарну допомогу Україні.

Окрім цього, Польща виступає логістичним центром для передачі допомоги Україні з інших країн.

Дуда наголосив, що Польща й надалі підтримуватиме Україну, щоб “зупинити російський імперіалізм”.

Зауважимо, 27 березня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Польщі Анджеєм Дудою. Сторони зокрема обговорили оборонні потреби нашої країни.

Згодом глава міністерства закордонних справ Польщі Павло Яблонський заявив, що президент України Володимир Зеленський може відвідати Польщу. Не виключено, що візит до Варшави відбудеться найближчим часом.

У період з 27 березня по 31 березня Збройні сили Польщі разом із військами союзників проведуть військові навчання під назвою “Zalew-2023” в районі Віслинської коси, що межує з Калінінградською областю РФ.