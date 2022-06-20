Російський онлайн-рітейлер Wildberries продовжує продавати одяг від брендів Inditex, які призупинили діяльність у РФ. Серед них - і головний лейбл Zara іспанської групи.

Про це повідомило видання The Business of Fashion.

Inditex заявила про призупинення діяльності ще 5 березня, на тлі російського широкомасштабного вторгнення в Україну. У Росії працювало 502 магазини Inditex, з них 86 — під брендом Zara.

Утім, попри це російський рітейлер Wildberries продовжує продавати одяг, як і інші бренди Massimo Dutti і Pull&Bear.

“Ми купуємо товари, які продаємо у Wildberries без посередників, лише безпосередньо у виробників або офіційних дистриб’юторів”, – йдеться у заяві Wildberries у вівторок.

Близьке до Inditex джерело заявило, що Wildberries продавала товари, які були вже в Росії. Постачання нової продукції Inditex припинила. Товари багатьох інших західних брендів також доступні на Wildberries.

Зазначимо, що російський онлайн-рітейлер продає товари від електроніки до кухонного приладдя. Через санкції у РФ легалізували так званий “паралельний імпорт”. Він дозволяє роздрібним торговцям імпортувати продукцію з-за кордону без дозволу власника торгової марки.

Засновниця компанії, Тетяна Бакальчук, найбагатша жінка РФ, назвала вищезазначену схему ефективною підтримкою малого та середнього бізнесу. Зокрема для імпорту соціально значущих товарів.

Зазначимо, що у 2020 році Україна наклала санкції на Wildberries та його засновницю. Через російський онлайн-магазин продавали товари із зображеннями Володимира Путіна, символікою російських окупаційних сил і комунізму. Крім того, там поширювали російську пропаганду і форму російських солдатів. Санкції застосували також до Владислава Бакальчука, який є співвласником Wildberries, та керівників двох напрямків компанії Андрія Ревяшка і Олексія Кузьменка.

Компанія працює в тимчасово окупованому Криму. Крім того, знаходили зв’язок між Wildberries та главою АТ “Роснефть” Ігорем Сечіним, віцепрезидентом “Роснефті” Сергієм Цоєм, колишнім мером Москви Юрієм Лужковим та прем’єр-міністром РФ Михайло Мішустіним.