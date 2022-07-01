Російський торговий корабель Zhibek Zholy з вантажем прибув у порт турецького міста Карас із тимчасово окупованого росіянами Бердянська. Посол України в Турецькій Республіці Василь Бондар вимагає вжити невідкладних заходів.

Про це Посол України повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Бондар звернувся до турецької сторони з вимогами вжити відповідних заходів та запевнив, що має добру комунікацію з органами влади держави. За його словами, ухвалені рішення мають упередити спроби порушити український суверенітет.

“На підставі листа Офісу Генпрокурора звернулися до турецької сторони вжити невідкладних заходів. Маємо добру комунікацію й тісну співпрацю з органами влади ТР. Переконаний, що прийняті рішення упередять спроби порушення суверенітету України”, — написав посол.

Раніше Боднар заявляв, що Туреччина купує зерно, яке росіяни викрали у тимчасово окупованих українських регіонах. Дипломат зауважив, що потрібно провести розслідування, хто та у який спосіб причетний до постачання зерна транзитом через турецькі води.

Також призначений російськими окупантами так званий “голова” Запорізької ОВА Євген Балицький розповідав, як із тимчасово окупованої частини області росіяни потягами вивезли українське зерно до Криму.

ДОВІДКА. Суховантаж “Zhibek Zholy” — вантажний корабель, що побудований у Росії на замовлення казахстанської компанії KTZ Express Shipping, проте ходить під російським прапором.