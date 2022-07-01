Про це Посол України повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Бондар звернувся до турецької сторони з вимогами вжити відповідних заходів та запевнив, що має добру комунікацію з органами влади держави. За його словами, ухвалені рішення мають упередити спроби порушити український суверенітет.
“На підставі листа Офісу Генпрокурора звернулися до турецької сторони вжити невідкладних заходів. Маємо добру комунікацію й тісну співпрацю з органами влади ТР. Переконаний, що прийняті рішення упередять спроби порушення суверенітету України”, — написав посол.
Раніше Боднар заявляв, що Туреччина купує зерно, яке росіяни викрали у тимчасово окупованих українських регіонах. Дипломат зауважив, що потрібно провести розслідування, хто та у який спосіб причетний до постачання зерна транзитом через турецькі води.
Також призначений російськими окупантами так званий “голова” Запорізької ОВА Євген Балицький розповідав, як із тимчасово окупованої частини області росіяни потягами вивезли українське зерно до Криму.
ДОВІДКА. Суховантаж “Zhibek Zholy” — вантажний корабель, що побудований у Росії на замовлення казахстанської компанії KTZ Express Shipping, проте ходить під російським прапором.
- Нагадаємо, Москва намагається продати вкрадене українське зерно країнам Африки, які постраждали від посухи. Кремль має намір скористатися тим, що спровокував продовольчу кризу.
- Також за інформацією посольства України у Лівані, понад 100 000 тонн зерна, яке Росія викрала з тимчасово окупованих українських областей, було вивезено до Сирії.
- Зокрема Україна має намір ідентифікувати моряків, які незаконно вивозять вкрадене зерно. Влада планує звернутися до Інтерполу через спроби продажу награбованого зерна з окупованих територій до третіх країн.
- Раніше повідомлялось, що російське судно із вкраденим в Україні зерном відмовилися прийняти в Єгипті.