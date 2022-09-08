Російський бізнесмен Михайло Фрідман пропонує перевести 1 мільярд доларів зі своїх особистих статків в українську філію заснованого ним Альфа-банку. Ця пропозиція, за словами осіб, знайомих із питанням, спрямована на те, щоб переконати Велику Британію скасувати санкції проти нього.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

За словами американських посадовців, пропозиція Фрідмана належить до тих, які керівники підприємств, банків і компаній, включених до чорного списку, “тихо роблять західній владі”.

Фрідман заперечує, що зробив Україні пропозицію quid pro quo (ред. “послуга за послугу”).

“Велика Британія не схвалює жодних обходів санкцій”, – заявили у британському Міністерстві закордонних справ.

У березні, після вторгнення РФ в Україну, західні союзники запровадили санкції проти російських олігархів та політичних союзників президента РФ Володимира Путіна. Серед тих, хто потрапив під санкції ЄС та Великої Британії, були Фрідман, який володіє контрольним пакетом акцій Альфа-банку, та його ділові партнери Петро Авен та Герман Хан. Містер Авен і пан Хан відмовилися від коментарів.

Альфа-банк, як один із найбільших приватних фінансових інститутів РФ, внесений до чорного список Міністерства фінансів США.

Передача будь-якого з активів Фрідмана в Альфа-банку, в якому він володіє контрольним пакетом акцій, вимагатиме схвалення Міністерства фінансів США.

Повномасштабна війна в Україні порушила баланс, який Фрідман, що народився в окупованій СРСР Україні, десятиліттями вміло підтримував між своїми західними та російськими діловими інтересами.

З березня активи Фрідмана заморожені у Великій Британії. Компанії та інвестори розривають із ним зв’язки, щоб уникнути санкцій.

Альфа-Банк-Україна, дочірня компанія Альфа-Банку, запропонувала офіційним особам у Києві дозволити Фрідману перевести в банк 1 млрд доларів з його особистого статку, зазначив голова наглядової ради цієї фінансової установи Роман Шпек. Ці гроші будуть використані для фінансування найважливіших проєктів в Україні, пов’язаних з інфраструктурою, охороною здоров’я, продовольчою та енергетичною безпекою, пояснив він.

За його словами, Альфа-Банк в Україні направив свою пропозицію до НБУ в червні. Прессекретарка Нацбанку, який здійснює нагляд за фінансовим сектором та має схвалити такий переказ, не відповіла на прохання про коментар.

Водночас Шпек заперечує, що пропонований переказ був спрямований на полегшення санкцій.

“Для нас це справді важливий економічний проєкт, і ми хотіли б уникнути будь-яких спекуляцій про те, що Фрідман та його партнери хотіли б інвестувати 1 млрд доларів в Україну, щоб отримати щось в іншій країні. Я не розглядаю це як якусь спекуляцію чи гру, яка в майбутньому може допомогти уникнути чи зняти санкції. Це зовсім інше питання”, – наголосив Шпек.

Фрідману буде потрібний спеціальний дозвіл від ЄС, щоб отримати доступ і переказати гроші зі своїх рахунків в Україну. Минулого тижня Альфа-Банк Україна звернувся до Ради Європи від його імені.

За словами осіб, знайомих із цими обговореннями, десятки росіян, які потрапили під санкції, обмірковують аналогічні кроки, щоб вийти зі скрутного фінансового стану. За словами людей, знайомих із перебігом обговорень у Києві, українські посадовці розглядають можливість створення фонду, до якого росіяни, які перебувають під санкціями, могли б вносити кошти. Ці гроші потім використовуватимуться на благо України, хоча незрозуміло, чи це призведе безпосередньо до зняття санкцій, зауважили у матеріалі.

Ростислав Шурма, заступник глави Адміністрації президента України, заявив, що уряд у Києві розглядатиме пропозицію Фрідмана лише як частину ширшої структури, яка може включати фонд, який розглядається для допомоги Україні. За його словами, це має бути загальний підхід до всіх підсанкційних росіян.

Керівники підприємств і компаній, що потрапили під санкції, також звертаються до влади США, Великої Британії та інших західних країн, вивчаючи можливості послаблення санкцій, збереження свого стану та звільнення заморожених активів.

“Є багато сторін, які подають прохання про вилучення зі списків як до Казначейства США, так і до Державного департаменту”, – розповів Еріх Феррарі, адвокат, який раніше представляв інтереси кількох високопоставлених об’єктів санкцій.

Своєю чергою прессекретар Держдепу зазначив, що уряд Сполучених Штатів у публічних та приватних повідомленнях дуже чітко заявив, що санкції будуть направлені проти російської та кремлівської еліти, олігархів, політичних лідерів та лідерів національної безпеки РФ, які підтримали жорстоке та незаконне вторгнення президента РФ Володимира Путіна в Україну.

У виданні наголосили, що роль миротворця у війні вже принесла користь ще одному російському олігарху – мільярдеру Роману Абрамовичу. Після звернення президента України Володимира Зеленського уряд США не став застосовувати проти Абрамовича санкції, хоча проти нього було запроваджено британські санкції.

США не застосували санкції до Фрідмана, але Міністерство фінансів наклало одне зі своїх найпотужніших санкцій, заборонивши операції та будь-які інші ділові операції з Альфа-банком.

Передача будь-яких активів потребуватиме схвалення Казначейства. В інших випадках США не бажали надати схвалення без значних поступок і контролю, щоб переконатися, що мета санкцій — позбавлення Путіна та його союзників коштів і влади — все ще виконується.

Хоча залучення відомих росіян до своєї справи могло б принести користь зв’язкам з громадськістю, Україна, швидше за все, зіштовхнеться з негативною реакцією всередині країни, якщо забезпечить політичне прикриття відомим особам, які могли б вплинути на Кремль.

Так, Шурма зазначив, що Україна розглядатиме таку угоду щодо зняття санкцій лише після закінчення війни.

“Мета санкцій — не отримати гроші від деяких багатих росіян, натомість створити гідний тиск на еліти, щоб вони припинили війну”, – зауважив він.

Водночас Financial Times навели деталі розмови мільярдера з Крістіною Квін, яка на навесні була найвищим посланцем США в Києві, з пропозицією. Так він запропонував частину своїх статків, що оцінюються в 13 млрд. доларів пожертвувати на покриття збитків від війни.

В обмін на це США допоможуть йому уникнути санкцій, накладених на олігархів, які, як сподіваються західні політики, змусять їх порвати із Путіним.

Після того, як Квін порушила питання про пропозицію Фрідмана, розмова швидко перейшла у гарячі дебати. Фрідман почав кричати і лаятися на Квін і наполягав на тому, що він не має можливості вплинути на Путіна.

“Він говорив про свою любов до рідної України”, – розповів один із співрозмовників видання. “Але потім він перейшов на емоції, безумовно. Ви хочете забрати всі мої гроші!”

Квін повідомила Фрідману, що їхня розмова закінчена, і поклала слухавку. Він написав Квін текстове повідомлення з вибаченнями, але відповіді не отримав.

Держдепартамент заявив, що не коментуватиме “дипломатичні дискусії”. Російський мільярдер заперечує, що він колись розмовляв із Квін, лобіював США, щоб вони допомогли йому уникнути санкцій, або пропонував допомогу у відновленні України”.