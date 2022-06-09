Російський мільярдер, уродженець Львова Михайло Фрідман консультується з українською владою щодо отримання українського громадянства та перереєстрації активів.

Про це повідомив в інтерв’ю виданню Forbes очільник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

За його словами, наразі Фрідман консультується з українською владою щодо отримання українського громадянства. Також мільярдер має на меті перереєструвати основні активи.

Новіков додав, що такий сценарій можливий і для інших російських бізнесменів, які народилися в Україні. Зокрема, йдеться про уродженця Дрогобича Віктора Вексельберга.

Відомо, що Фрідман народився у Львові. Мільярдер є співвласником і очільником наглядової ради консорціуму “Альфа-груп”. До нього входять Альфа-Банк, телекомунікаційна компанія Altimo, яка володіє часткою в різних мобільних операторах, зокрема, в “Київстарі” та інші компанії.

Наразі бізнесмен перебуває під санкціями ЄС, США, Британії та Канади. Також відомо, що в Україні заарештовані активи Михайла Фрідмана на 12 млрд грн.