23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу вдруге за три дні поспілкувався з міністром оборони США Ллойдом Остіном і провів низку телефонних дзвінків з трьома іншими колегами з країн НАТО.

Про це повідомляє Reuters.

Москва не надала подробиць розмови з Остіном, яка відбулася після того, як міністри поговорили в п’ятницю вперше з травня. У повідомленнях відносно інших дзвінків йшлося, що Шойгу заявив, що “ситуація в Україні погіршується”.

“Вони обговорили ситуацію в Україні, яка стрімко погіршується”, – повідомили в російському міноборони про розмову Шойгу з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню. “Це має тенденцію до подальшої неконтрольованої ескалації”.

Окрім цього, Шойгу окремо поговорив з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром і британським Беном Воллесом.

У міністерстві Шойгу заявили, що він повідомив своїм французьким, турецьким і британським колегам про стурбованість Москви тим, що Україна може підірвати “брудну бомбу” – пристрій, насичений радіоактивним матеріалом. Водночас РФ не надала жодних доказів на підтвердження такої заяви.

Попередні заяви РФ про те, що Україна може вдатися до використання забороненої зброї, такої як біологічна, викликали занепокоєння на Заході, що Москва може готуватися до нападів під “фальшивим прапором” і звинувачувати в них Київ.

У Пентагоні зазначили, що Остін “відкидає будь-який привід для російської ескалації”.

У своїй заяві Рада національної безпеки Білого дому відкидає неправдиві звинувачення Шойгу про те, що Україна готується застосувати брудну бомбу на власній території.

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час розмови з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню заявив, що в Україні буцімто готують провокації із застосуванням так званої “брудної бомби”.

Росіяни розповідають, як “під керівництвом західних кураторів Київ уже розпочав практичну реалізацію цього плану”.

Завдання виготовити “брудної бомби”, на думку пропагандистів, отримало керівництво Східного гірничо-збагачувального комбінату, розташованого в місті Жовті Води Дніпропетровської області, і Київського Інституту ядерних досліджень.

Наразі у РФ заявляють, що робота над “брудною бомбою” перебуває на завершальній стадії.

Своєю чергою Лекорню наголосив, що “Франція закликає РФ покласти край її агресивній війні проти України та зробити все можливе, щоб сприяти деескалації”.