Відповідну доповідь оприлюднив Міжнародний валютний фонд.

Очікується, що протягом 2022 року в Африці економічне зростання знизиться до 3,8%. Внаслідок цього можливий широкий спектр ризиків для населення. Зокрема війна змінила перспективу відновлення Африки на південь від пустелі Сахари.

За словами директора Африканського департаменту МВФ Абебе Аемро Селассі, посилена інфляція через шок на товарних ринках найбільше вдарить по вразливих домогосподарствах. Зокрема посилиться продовольча криза, підвищиться рівень бідності, як наслідок — соціальна напруга.

Підвищені ціни на нафту можуть принести непередбачений прибуток 8 експортерам в регіоні, проте дисбаланс відчують 37 країн.

“Дійсно, за останні пару місяців ми значно підвищили наші прогнози інфляції, піднявши середній показник по регіону на 2022 рік на цілих 4 процентних пункти і представивши найгірший результат з 2008 року. Цього року 11 країн зіткнуться з інфляцією, що виражається двозначним числом; майже всі вони мають гнучкі обмінні курси, і майже половина з них – нестабільні”, – додав директор Африканського департаменту МВФ.

Кризу посилює пандемія COVID-19, яка триває вже третій рік. Фіскальні та міжнародні резерви вже виснажені, а простір для подібних маневрів – досить обмежний. Очікується, що в 19 країнах, що використовують євро, економічне зростання складе 2,8%. Це на 1,1% нижче, ніж прогнозували у січні.