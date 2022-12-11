Російське неонацистське воєнізоване угруповання "Русич" оголосило, що збиратиме розвідувальні дані про прикордонну та військову діяльність у Латвії, Литві та Естонії. Вони закликали до таких дій своїх членів.

Про це повідомило The Guardian.

Заклики викликають занепокоєння щодо того, як планують ультраправі використати дані про країни НАТО. Минулого тижня Telegram-канал “Оперативної групи Русич” звернувся до учасників з проханням надіслати деталі щодо прикордонних постів і військових переміщень.

“Русич” пов’язаний з ПВК “Вагнер” та на сьогодні воює в Україні від імені Кремля. Нині неонацистське угруповання очолює російський наступ на Бахмут.

Видання посилається на джерела, які побажали залишитися анонімними. За їхніми словами, такий крок може свідчити, що крок “Русича” може вказувати на розчарування в Кремлі та перебігом війни. Вони зазначили, що Москва може втратити контроль над своїми ультраправими російськими воєнізованими організаціями.

Джерела вважають, що Кремль навряд чи був безпосередньо залучений до рішення “Русича”, бо керівництво країни мало шпигунську службу і до цього.

“Чи свідчить це про фрагментацію всередині російської системи? Що станеться, якщо росіяни втратять контроль над ними (парамілітарними формуваннями, – ред.), і вони почнуть вчиняти шахрайські дії, які можуть випадково загострити ситуацію? Справжнє питання полягає в тому, наскільки Кремль їх насправді контролює?” — додало анонімне джерело.

У дописі угруповання міститься заклик до надання інформації про військові частини з конкретними посиланнями на дані та професії членів, родичів членів та їх особистий транспорт. Ще йшлося стосовно подробиць пересування патрулів, розташування прикордонних постів, систем спостереження, транспортних засобів, веж зв’язку, засобів безпеки на кордоні, а також координати складів пального та систем безпеки в прикордонних районах.

Бійці “Русича” відомі жорстокістю в Сирії та війні в Криму 2014 року. Ще їхні бойовики були помічені на Донбасі та в Харківській області, а також у Херсоні.