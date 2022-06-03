Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Зауважується, що російський нацизм є різновидом тоталітарної фашистської ідеології й базується на засадах сталінізму та фашизму.

Ідеологія РФ полягає в консервуванні культурної відсталості та руйнуванні цивілізованих країн. Геополітика Росії спрямована на анексію територій інших держав та спирається на місцевий колабораціонізм.

ЦПД наголошує, що українські захисники є справжніми героями, які продемонстрували стійкість перед ворожою навалою. Для порівняння наводяться успіхи німецьких загарбників у часи Другої світової, які захопили, зокрема, Польщу за 27 дві, Данію — за 6 годин, Люксембург — за день, Голандію — за 5 днів.

Натомість Україна вже тримається 100 днів.

“Жодні ракети, репресії, насилля рашистів не відберуть свободу та волю українців”, — зазначається в повідомленні.