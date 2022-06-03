Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Зауважується, що російський нацизм є різновидом тоталітарної фашистської ідеології й базується на засадах сталінізму та фашизму.
Ідеологія РФ полягає в консервуванні культурної відсталості та руйнуванні цивілізованих країн. Геополітика Росії спрямована на анексію територій інших держав та спирається на місцевий колабораціонізм.
ЦПД наголошує, що українські захисники є справжніми героями, які продемонстрували стійкість перед ворожою навалою. Для порівняння наводяться успіхи німецьких загарбників у часи Другої світової, які захопили, зокрема, Польщу за 27 дві, Данію — за 6 годин, Люксембург — за день, Голандію — за 5 днів.
Натомість Україна вже тримається 100 днів.
“Жодні ракети, репресії, насилля рашистів не відберуть свободу та волю українців”, — зазначається в повідомленні.
- Раніше повідомлялося, що з 4 червня Євросоюз скасовує всі мита на товари з України.
- Також у Міноборони Великої Британії показали, як змінилась мапа України за 100 днів повномасштабного вторгнення РФ.