20 грудня у Харківській області внаслідок ворожого обстрілу вдень у Вовчанську зруйновано житловий будинок. Там внаслідок обстрілу постраждала жінка.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, російські окупанти продовжують обстріли мирних мешканців прифронтових та прикордонних територій Чугуївського, Куп’янського, Харківського та Ізюмського районів області.

“Поранення отримала та була госпіталізована 72-річна жінка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, триває пожежа на цивільному промисловому об’єкті в Ізюмському районі, що виникла внаслідок ворожого ракетного удару. За словами Синєгубова, вогонь локалізований. На місці продовжують працювати пожежники, які роблять усе можливе для остаточної ліквідації займання, запевнив голова ОВА.

За добу піротехніки ДСНС знешкодили 305 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Ворог намагався піти в наступ в районі села Масютівка Куп’янського району, але зазнав невдачі та відступив з втратами: “Наші захисники надійно тримають позиції та нищать живу силу і техніку ворога”, — пише Синєгубов.