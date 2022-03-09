Про це він повідомив на опублікованому Службою безпеки України відео у Facebook.
“Була команда захопити місто, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти Харків. Також мали дозвіл відкривати вогонь по мирному населенню і всім жителям міста”, — сказав полонений керівник взводу.
Натомість з усього взводу російських військових вижив лише офіцер, що на відео, та один солдат. Лише тому, що вони здалися в полон.
Наразі кожну поставлену мету перед ворогами вивчають та документують слідчі та контррозвідники СБУ.
- Нагадаємо, СБУ опублікувала відео, де полонений окупант РФ розповідає батькам про злочинні дії у своїй армії та зі сльозами благає його забрати.
- Колишній військовослужбовець Збройних сил України, котрий у 2014 році перейшов на бік окупанта в Криму, потрапив у полон. Служба безпеки України опублікувала відео допиту перебіжчика.