Один із перших російських полонених зізнався, що їхав не на "навчання", а на війну в Україну. На захоплення Харкова загарбникам дали три дні.

Про це він повідомив на опублікованому Службою безпеки України відео у Facebook.

“Була команда захопити місто, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти Харків. Також мали дозвіл відкривати вогонь по мирному населенню і всім жителям міста”, — сказав полонений керівник взводу.

Натомість з усього взводу російських військових вижив лише офіцер, що на відео, та один солдат. Лише тому, що вони здалися в полон.

Наразі кожну поставлену мету перед ворогами вивчають та документують слідчі та контррозвідники СБУ.