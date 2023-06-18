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Російський олігарх Абрамович блокує підписання угоди про надання Україні 2,3 мільярдів фунтів з продажу ФК «Челсі» – Daily Mail

Підсанкційний російський олігарх Роман Абрамович не підписує угоду про виділення до фонду допомоги України 2,3 млрд фунтів стерлінгів, виручених від продажу ФК "Челсі". Він хоче, аби частину коштів надали росіянам, постраждалим від війни.

Неділя, 18 червня 2023, 17:21
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Джерело: Daily Mail.

За даними видання, британський уряд та Європейська комісія не погодяться на такий крок, поки діють санкції проти РФ. Джерела Daily Mail в уряді підтвердили, що це так.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що нині немає певності, що кошти будуть виплачені до того, як уряд піде на літні канікули. Вони розпочнуться наступного місяця.

“Ми хочемо переконатися, що вивільнені гроші надходять виключно до тих одержувачів, на яких вони спрямовані. Мені потрібна повна впевненість, що це так”, – сказав Клеверлі.

Представники фонду сподівались ще влітку 2022 року переказати кошти. Через позицію російського олігарха вони очікують надходження коштів до України до настання зими.

Теги: допомога українцям, Роман Абрамович, російський олігарх, російські олігархи, російсько-українська війна, ФК Челсі

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