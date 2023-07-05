Джерело: Aljazeera
Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.
Збройні сили України офіційно повідомили про можливу підготовку росіянами, найближчим часом, провокації на території Запорізької атомної електростанції.
- Станом на 4 липня російські окупанти продовжують перешкоджати переведенню енергоблока №5 ЗАЕС у стан “холодний зупин”, який є оптимальним в умовах зникнення Каховського водосховища як джерела водопостачання для атомної станції.
- Фахівці ISW вважають, що на даний час війська РФ навряд чи наважаться спричинити радіаційний інцидент на окупованій ними Запорізькій АЕС. Водночас вони можуть створювати умови для можливої фальшивої атаки, аби звинуватити ЗСУ.