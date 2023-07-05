Російська журналістка Юлія Шаповалова повідомляє, що керівник російської енергетичної компанії ВАТ “Концерн Росенергоатом” заявив, що напруженість навколо Запорізької АЕС залишатиметься високою до саміту НАТО у Вільнюсі.