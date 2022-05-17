У рідкісній публічній критиці ведення воєнних дій РФ в Україні колишній старший російський офіцер попередив на державному телебаченні, що ситуація буде лише погіршуватися для їхньої країни. Він закликав росіян "не вживати інформаційні заспокійливі".

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Давайте не будемо пити “інформаційні транквілізатори”, тому що іноді поширюється інформація про якийсь моральний чи психологічний розпад Збройних сил України, ніби вони наближаються до кризи морального духу чи розриву. Ніщо з цього не є близьким до реальності”, – заявив полковник у відставці Михайло Ходаренок на одній із російських телепрограм.

Попри заперечення ведучої шоу, Ходаренок заявив, що Україна може озброїти мільйон людей.

“Враховуючи, що європейська допомога почне діяти в повному обсязі і один мільйон озброєних українських солдатів зможе приєднатися до боротьби, ми повинні бачити цю реальність найближчого майбутнього, і ми повинні враховувати це в наших оперативних і стратегічних розрахунках. Ситуація для нас чесно кажучи, погіршується”, – зазначив він.

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Постійний коментатор російських ЗМІ Ходаренок також прокоментував ширшу ізоляцію РФ. Він запропонував розглянути ситуацію в цілому із загальної стратегічної позиції та “не махати” ракетами у бік Фінляндії. Найбільшою проблемою військово-політичної ситуації він назвав те, що РФ перебуває в тотальній геополітичній ізоляції. І весь світ проти РФ, навіть якщо цього ніхто в їхній країні не хоче визнавати.

Перед початком вторгнення Ходаренок попереджав, що вести війну в Україні буде важче, ніж багато хто очікував.

У своїй лютневій статті він зауважив, що ступінь ненависті (яка, як відомо, є найефективнішим пальним для збройної боротьби) у сусідній країні до Москви відверто недооцінюється. Він попередив, що “ніхто не зустріне російську армію хлібом, сіллю й квітами в Україні”.