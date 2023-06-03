Джерело: Reuters з посиланням на три джерела, які знайомі з ситуацією.

Останніми тижнями Росія неодноразово зазнавала атак, зазнавши великого транскордонного вторгнення та атак безпілотників, зокрема на Москву, нафтопереробні заводи на півдні Росії та склад палива поблизу стратегічного мосту, який з’єднує материкову частину Росії з Кримом.

Росія стверджує, що Україна стоїть за нападами, зокрема на Кремль минулого місяця. Офіційний Київ це заперечує.

Залізничні оператори Росії та Казахстану вже оголосили про плани обмежити перевезення вантажів у бік Тамані, на частку якої припадає близько 7,5% загального російського експорту LPG.

Три джерела, які безпосередньо знайомі з ситуацією, повідомили Reuters, що Тамань зупинить перероблення зрідженого газу, також відомого як пропан і бутан, через вибухонебезпечну природу палива. Усі джерела говорили на умовах анонімності через делікатність ситуації.

“Тамань призупиняє перевантаження зрідженого газу, оскільки це небезпечно після всіх цих атак (дронів) — гази найбільш вибухонебезпечні”, — повідомило одне з джерел.

Джерела не уточнили, коли порт припинить переробку зрідженого газу, зазначивши, що спочатку будуть відправлені наявні запаси.

“Таманьнефтегаз”, оператор Таманського перевантажувального комплексу, який також займається перевалкою сирої нафти та нафтопродуктів, не відповів на запит про коментар.

Занепокоєння щодо атак безпілотників на російську інфраструктуру є останнім прикладом того, як конфлікт в Україні впливає на постачання енергоресурсів і наскільки вони залежать від безпеки в Чорному морі, через яке Росія надсилає паливо на світові ринки.

Зріджений газ в основному використовується як паливо для автомобілів, опалення та для виробництва інших нафтохімічних продуктів.

Два джерела повідомили, що роботи з LPG на перевантажувальному комплексі “Тамань”, потужність якого становить 20 мільйонів тонн вантажів на рік, будуть законсервовані на невизначений термін.

За наявними даними, в січні-травні залізничні поставки зрідженого газу на Тамань від російських і казахстанських постачальників склали 192 тис. тонн. Минулого року комплекс відвантажив 328 тис. тонн російського та казахського LPG.

Джерела повідомили, що комплекс поки займається перевалкою вантажів зрідженого газу зі складів у порту.

“Вони це зупинять”, – сказало одне з джерел. Інші джерела на ринку повідомили, що вони вивчають інші маршрути для експорту LPG з Росії, включаючи Польщу та Китай.