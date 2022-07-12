Російський пропагандист Дмитро Кисельов у своїй програмі "Вести недели" на каналі "Россия 1" закликав долучатися до набору найманців для війни в Україні. В етері кілька разів показали телефони, за якими можна "записатися на війну" та наголосили, що найманців покажуть на місцевому телебаченні.

Про це повідомило російське видання “Новая газета. Европа”.

У випуску програми від 10 липня Кисельов розповів, що був у табір в Чечні, де готують “добровольців”, яких відправляють на війну проти України та кілька разів продемонстрував номери телефонів, за якими можна “записатися”. За його словами, можна просто прийти до місцевої мерії, адже на війну беруть усіх.

Водночас він розхвалював програму підготовки, зазначаючи, що “добровольців” запрошують на телебачення, їх буцімто “шанують” у Чечні. Також у сюжеті показали очільника Чечні Рамзана Кадирова.

Слід зауважити, що РФ офіційно не оголошувала про мобілізацію, однак наразі в “добровольці” для війни проти України активно залучають ув’язнених.