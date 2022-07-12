Про це повідомило російське видання “Новая газета. Европа”.
У випуску програми від 10 липня Кисельов розповів, що був у табір в Чечні, де готують “добровольців”, яких відправляють на війну проти України та кілька разів продемонстрував номери телефонів, за якими можна “записатися”. За його словами, можна просто прийти до місцевої мерії, адже на війну беруть усіх.
Водночас він розхвалював програму підготовки, зазначаючи, що “добровольців” запрошують на телебачення, їх буцімто “шанують” у Чечні. Також у сюжеті показали очільника Чечні Рамзана Кадирова.
Слід зауважити, що РФ офіційно не оголошувала про мобілізацію, однак наразі в “добровольці” для війни проти України активно залучають ув’язнених.
- Нагадаємо, що у колоніях Санкт-Петербурга ув’язнених почали вербувати у “добровольці” для поїздки на Донбас у складі приватної військової компанії “Вагнера”. За пів року служби такому “добровольцю”, якщо він повернеться живим, обіцяють виплатити 200 тисяч рублів та амністувати.