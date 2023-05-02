Для сюжету у програмі “Вести недели” на “Россия 1” російський пропагандист допоміг армії РФ заряджати снаряди, щоб завдавати ударів по українських містах.

Про це повідомив український блогер, журналіст Денис Казанський.

На відео видно, як російські військові підготовлюють снаряди для подальших атак по Україні. На наступному кадрі російський пропагандист бере в руки снаряд, повторює дії окупантів і разом з ними заряджає техніку.

“Каже, що взагалі журналістам не можна брати участь у бойових діях, але йому на це правило начхати”, – написав Казанський.

Український журналіст наголосив, що продемонстрований кадр на прокремлівському телеканалі “Россия 1” свідчить, що співробітники російської пропаганди не є журналістами й тому “підлягають знищенню як комбатанти”.

Довідка. Відповідно до статті 4А (4) Конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року воєнні кореспонденти або журналісти, відряджені до військових частин, мають статус цивільних осіб та акредитацію у збройних силах, бо супроводжують військові формування, але не є їх членами. Цей статус не передбачає участі у бойових діях, застосування зброї чи розвідувальної діяльності. В іншому випадку журналіст втрачає статус цивільної особи та набуває статус учасника бойових дій.

Відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими — російський пропагандист порушив встановлені міжнародні норми, оскільки продемонстрував на телебаченні безпосереднє застосування зброї проти України. Згідно з цим він набув статус учасника бойових дій.