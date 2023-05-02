Про це повідомив український блогер, журналіст Денис Казанський.
На відео видно, як російські військові підготовлюють снаряди для подальших атак по Україні. На наступному кадрі російський пропагандист бере в руки снаряд, повторює дії окупантів і разом з ними заряджає техніку.
“Каже, що взагалі журналістам не можна брати участь у бойових діях, але йому на це правило начхати”, – написав Казанський.
Український журналіст наголосив, що продемонстрований кадр на прокремлівському телеканалі “Россия 1” свідчить, що співробітники російської пропаганди не є журналістами й тому “підлягають знищенню як комбатанти”.
Довідка. Відповідно до статті 4А (4) Конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року воєнні кореспонденти або журналісти, відряджені до військових частин, мають статус цивільних осіб та акредитацію у збройних силах, бо супроводжують військові формування, але не є їх членами. Цей статус не передбачає участі у бойових діях, застосування зброї чи розвідувальної діяльності. В іншому випадку журналіст втрачає статус цивільної особи та набуває статус учасника бойових дій.
Відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими — російський пропагандист порушив встановлені міжнародні норми, оскільки продемонстрував на телебаченні безпосереднє застосування зброї проти України. Згідно з цим він набув статус учасника бойових дій.
- Понад 300 іноземних кореспондентів, які працювали в Москві, написали листа російському уряду із закликом “негайно звільнити” репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, затриманого за звинуваченням в шпигунстві. Журналісти заявили, що його арешт надсилає “тривожний і небезпечний сигнал” щодо ставлення країни до незалежних ЗМІ.